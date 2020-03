Maracanã pode se tornar ponto de atendimento a infectados pelo coronavírus

​O Maracanã poderá ser utilizado como um local para atender pessoas infectadas com o coronavírus. Ou, no mínimo, se tornar um ponto de referência para o recebimento de doações a quem vem enfrentando dificuldades por conta da pandemia.

Segundo o colunista ​Chico Alves, o presidente do ​Flamengo, Rodolfo Landim, conversou com o vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e, como um dos gestores do estádio (juntamente com o ​Fluminense), colocou o local à disposição. Agora, o político irá avaliar esta possibilidade junto às autoridades de saúde e dar um retorno.

Além do Maracanã, o dirigente também disponibilizou o Maracanãzinho, normalmente palco de jogos de basquete e vôlei, além do ginásio Hélio Maurício, na Gávea. Este, por exemplo, fica localizado a cerca de 250 metros do Hospital Miguel Couto.

