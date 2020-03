Maratona assusta? Jesualdo analisa calendário e aponta ‘fator crucial’ ao Santos

​Na noite do último sábado (7), o ​Santos recebeu o bom time do Mirassol na Vila Belmiro, duelo válido pela nona rodada do Paulistão. Com uma ótima atuação especialmente na primeira etapa, o Alvinegro emplacou vitória sólida por 3 a 1, triunfo que, apesar de importante, não permite grandes celebrações: o Peixe já volta a campo na próxima terça (10) contra o Delfín, pela segunda rodada da fase de grupos da ​Libertadores.

+ 3 pontos! Santos constrói o placar no primeiro tempo, vence o Mirassol pelo placar de 3-1, e praticamente garante vaga para as quartas do Paulista. Próximo compromisso do Santos, é terça feira, pela Libertadores contra o Delfin na Vila Belmiro COM PORTÕES FECHADOS. — Informe Santista (@InformeSantista) March 8, 2020

Em entrevista coletiva pós-jogo, Jesualdo analisou o duelo que aguarda sua equipe: “Temos que recuperar bem e estudar muito bem o adversário. Os jogos de Libertadores têm um componente emocional muito grande. Vamos tentar encontrar o plano tático de jogo (…) Me parece que temos a possibilidade de ganhar, de todas temos, mas temos que trabalhar muito para esta partida”, afirmou.

Como destaca ​A Tribuna, o curtíssimo espaço entre partidas também foi assunto da entrevista do comandante lusitano, que apontou o ‘fator crucial’ para o Peixe conseguir manter o bom nível de performances em meio ao desgaste da maratona de jogos.

“É a tônica do futebol brasileiro, jogar 72 horas depois. Na minha carreira, também tive que jogar em alguns momentos de três em três dias. Temos que encontrar os equilíbrios que os jogadores têm que ter, para que o rendimento tenha continuidade”, concluiu.