Marcos Braz fala sobre situação de Bruno Henrique após bliz da ‘Lei Seca’

​ Em meio à repercussão da ​parada de Bruno Henrique por blitz da Lei Seca , na madrugada do sábado (29.02), vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, fala sobre a situação do atacante, do CNH fora do sistema de informática do DETRAN-RJ e de como o clube vai participar das investigações.

Braz falou que ainda é cedo para falar sobre “documento falso” e que o camisa 27 ainda não solicitou nenhum auxílio do rubro-negro, mas que o clube vai ajudar em tudo que for solicitado. “O atleta vai se colocar à disposição das autoridades para qualquer caso em que seja arguido. Se na frente tiver algum problema, aí veremos o que aconteceu”, explicou.

O vice-presidente também falou sobre a importância da lei e de como ele é necessária. “Deixar bem claro que a Lei Seca para todos nós é um excelente programa, é contundente, a população aprova. É muito importante para a prevenção dos acidentes”, afirmou.

Por fim, o gestor falou sobre a postura de Bruno Henrique durante a abordagem na parada policial e posteriormente na delegacia, além de como o atacante está após o acontecido.

“A gente teve um atleta que foi solicitada a parada, ele parou, fez o procedimento, entregou a carteira, a documentação do carro, não quis fazer o bafômetro, se sentia desconfortável, achava que estava no limite ali e posterior a isso aí foi avisado que havia um problema que não aparecia nos registros, na parte dos sistema. Foi à delegacia, fez os procedimentos normais. Está chateado, mas também está tranquilo porque fez todos os procedimentos legais e aguarda o que vai dar daqui para a frente”, completou Marcos Braz.

Sem condições de jogo, Bruno Henrique não participou da vitória do ​Flamengo sobre a Cabofriense por 4 a 1, no Maracanã, na estreia do time na Taça Rio. O atacante se recupera de problema físico e segue em recuperação no CT Ninho do Urubu.