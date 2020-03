Marcos Braz revela única ‘pendência’ para fechar renovação de Jorge Jesus com o Fla

​Após mais uma vitória convincente na temporada – 3 a 0 sobre o Barcelona-EQU, pela segunda rodada da ​Libertadores -, o clima não poderia estar melhor nos bastidores do Flamengo. Há, no entanto, uma situação que faz o torcedor rubro-negro ainda ‘coçar a cabeça’: o andamento das negociações entre clube e Jorge Jesus para sacramentar sua renovação contratual.

eu durmo e acordo pensando na renovação do Jorge Jesus o resto é resto — Polenta El brabo (@kayky_lisboa) March 12, 2020

O assunto, obviamente, é tema constante nas entrevistas do técnico e também dos dirigentes rubro-negros. Após a partida, o vice-presidente de futebol do ​Flamengo, Marcos Braz, revelou qual é a única ‘pendência’ que separa momentaneamente as partes de um acordo.

“Ele está satisfeito com a parte do elenco, com a diretoria e com a imprensa. Só está faltando a parte financeira. Isso na hora certa a gente vai conseguir dirigir. Acho que não vai ter muito problema (…) Vejo ele mais perto do acerto. Agora, me preocupa? É evidente que me preocupa. Mas ainda está dentro de um tempo aceitável para a gente acertar isso. São três meses. O pagamento tem essa relação com o euro, mas fico muito feliz de o problema, hoje, ser só a parte financeira. Na hora certa, o Flamengo irá pôr a suas posições e resolver“, disse.

Como destaca o ​UOL Esportes, o Flamengo está confiante no acerto e sequer trabalha com um ‘plano B’. O tempo do novo vínculo será de duas temporadas, até dezembro de 2021.