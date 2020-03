Marí já caiu nas graças da torcida do Arsenal; zagueiro pode render ‘bolada’ ao Flamengo

​Contratado pelo Arsenal na janela de inverno (janeiro), o zagueiro Pablo Marí tem seis meses para convencer a diretoria do clube londrino que merece ser adquirido em definitivo: sua chegada à Inglaterra foi firmada via empréstimo, negociação que rendeu 4 milhões de euros ao ​Flamengo, clube que detém 100% dos seus direitos econômicos.

Ainda não se sabe se os Gunners efetuarão a compra do defensor, mas uma coisa é certa: seu impacto junto ao torcedor foi imediato. Após ótimas exibições com o time Sub-23 do Arsenal – para período de readaptação ao futebol europeu -, Marí recebeu sua primeira oportunidade oficial no duelo contra o Portsmouth, pela Copa da Inglaterra. Foi bem, convenceu Mikel Arteta e permaneceu entre os titulares contra o West Ham, sua estreia pela ​Premier League.

I already love Pablo Mari  — Sakalicious (@SakaliciousAFC) March 7, 2020

Apesar da pouca amostragem, já há torcedores gunners defendendo sua aquisição definitiva. O site “​Just Arsenal” chegou a publicar um texto justificando as razões para que o clube utilize a cláusula de compra o quanto antes. Sua qualidade com a bola nos pés, leitura de jogo e idade – tem apenas 26 anos, o que lhe garante mais alguns anos de alto nível na Europa -, chamam atenção e aquecem o debate em torno da possível compra ao final da temporada 2019/20.

Não há detalhes divulgados sobre passe fixado/valor de compra, contudo, as altas cifras que cercaram o empréstimo do zagueiro presumem que o Flamengo pretende lucrar alto com uma negociação futura.