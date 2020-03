Marinha: 3 concursos abrem inscrições nesta segunda! São 229 vagas e até R$ 9.070,60

Nesta segunda-feira, 16 de março, a Marinha do Brasil abre matrículas de nada menos que três concursos públicos para diferentes carreiras. As oportunidades são para candidatos de ensino fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a até R$ 9.070,60.

Veja a lista completa e prepare-se:

O concurso Marinha 2020 – Oficiais

A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Marinha 2020) para o Quadro Técnico. De acordo com o documento publicado, são 15 vagas em diversas áreas. O pré-requisito é ter nível superior na especialidade que deseja concorrer. O salário é de R$9.070,60.

A Marinha do Brasil também abriu u novo concurso para ingresso nos Quadros Complementares de Oficiais (CP-QC-CA/FN/IM) e Capelães (CP-CapNav) para ingresso nos Quadros Complementares da Marinha em 2020. O certame foi divulgado pelo Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), na qualidade de Organização de Coordenação e Execução Geral (OCEG).

O edital abre 10 vagas para ingresso nos Quadros Complementares de Oficiais da Marinha (CP-QC-CA/FN/IM), sendo 3 vagas para Oficiais Da Armada (QC-CA) em Concentração em Eletrônica (1), Concentração em Máquinas (1) e Concentração em Sistemas de Armas (1); além de 04 vagas para o quadro de Oficiais Fuzileiros Navais (QC-FN) nas áreas de Concentração em Máquinas (1), Concentração em Eletrônica (1), Concentração em Cartografia (1) e Concentração em Sistemas de Armas (1); e 3 vagas para Oficiais Intendentes da Marinha (QC-IM) nas profissões de Administração, Ciências Contábeis e Economia.

As vagas são destinadas para Profissões de Engenharia (várias áreas), Administração, Ciências Contábeis e Economia. Vale destacar que é necessário ter menos de 29 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2021.

Há ainda, uma vaga para Capelães Navais (CN) na profissão de Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. O interessado deverá ter Curso de Formação Teológica regular de Nível Universitário, reconhecido pela autoridade eclesiástica de sua religião e possuir, pelo menos, 3 anos no exercício de atividades pastorais, na Igreja Católica Apostólica Romana, além de ter de 30 a 41 anos de idade.

As vagas do concurso Marinha 2020 para o Quadro Técnico são destinadas para ingresso nas especialidades de Ciências Biológicas (01 vaga), Comunicação Social (02 vagas), Estatística (02 vagas), Informática (03 vagas), Letras Português/Licenciatura (01 vaga), Pedagogia (01 vaga), Segurança do Tráfego Aquaviário (02 vagas) e Serviço Social (01 vaga).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 08 horas do dia 16 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 31 de março de 2020, horário oficial de Brasília/DF, pela internet, através do site (www.ingressonamarinha.mar.mil.br). A taxa de inscrição custa R$126 para Capelães e R$ 127 para as demais.

Concurso : Marinha

: Marinha Banca organizadora : Marinha

: Marinha Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 26

: 26 Remuneração : R$9.070,60

: R$9.070,60 Inscrições :entre 16 e 31 de março de 2020

:entre 16 e 31 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$127

: R$127 Provas : primeira quinzena de junho

: primeira quinzena de junho Situação : EDITAL PUBLICADO

: EDITAL PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

O concurso Marinha 2020 – Colégio Naval

Edital publicado. A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Marinha) para o Colégio Naval 2020. Serão oferecidas, ao todo, 143 vagas para candidatos de ensino fundamental.

Os aprovados no certame contarão com alimentação, uniforme, vencimentos e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa e remuneração de R$ 1.044,00 durante o primeiro ano, passando para R$ 1.066,00 no último ano do curso, conforme tabela de remuneração dos militares.

O Colégio Naval (CN) é um estabelecimento de ensino da Marinha sediado em Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, cujo propósito é selecionar alunos para o Curso de Graduação da Escola Naval (EN). O curso conduzido pelo CN, denominado “Curso de Preparação de Aspirantes”, é destinado ao preparo intelectual e físico do aluno visando uma futura seleção para o ingresso na EN, ministrando o ensino básico em nível médio, além do Ensino Militar-Naval.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 16 de março e 16 de abril de 2020, no endereço eletrônico da Marinha. Para participar, o candidato deverá acessar o portal da instituição, pesquisar a área destinada ao edital do Colégio Naval e preencher o formulário com os principais dados para cadastro.

Após isso, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e quitar a taxa de inscrição no valor de R$65. O valor poderá ser pago até o dia 24 de abril, em qualquer agência bancária.

Concurso : Marinha – Colégio Naval

: Marinha – Colégio Naval Banca organizadora : Marinha

: Marinha Escolaridade : fundamental

: fundamental Número de vagas : 143

: 143 Remuneração : R$ 1.066,00

: R$ 1.066,00 Inscrições : entre 16 de março e 16 de abril de 2020

: entre 16 de março e 16 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$65

: R$65 Provas : primeira quinzena de julho

: primeira quinzena de julho Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

O concurso Marinha 2020 – Aquaviários

A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de processo seletivo para o preenchimento de 60 vagas no curso de aquaviários-marinheiro fluvial auxiliar de convés e de máquinas nível 1. O documento foi publicado no Diário Oficial da União.

Para concorrer a uma das vagas no edital da Marinha, o candidato deverá ter nível fundamental, 18 anos completos em 11 de maio de 2021, estar em dia com as obrigações militares. Além disso, deve:

a) ser brasileiro (ambos os sexos) nato ou naturalizado, com idade mínima de 18 (dezoito) anos no ato da matrícula;

b) não ter sido condenado em processo criminal transitado em julgado;

c) estar em dia com as obrigações civis e militares, o último para candidatos do sexo masculino;

d) não ter sido licenciado ou excluído, a bem da disciplina, do serviço ativo nas Forças Armadas ou Forças Auxiliares;

ou Forças Auxiliares; e) não ser militar reformado por invalidez definitiva ou civil aposentado por invalidez permanente;

f) possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

g) possuir documento de identificação válido e com fotografia;

h) possuir escolaridade inferior até o 6º ano do Ensino Fundamental;

i) efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 8,00 (oito reais); e

j) cumprir as instruções estabelecidas neste Edital.

Os interessados em concorrer a uma das vagas no processo seletivo podem se inscrever entre 16 e 20 de março de 2020, no site da Marinha (clique aqui). Para se inscrever será necessário preencher formulário com dados solicitados. A taxa de inscrição será no valor de R$8,00. O valor será cobrado através de boleto bancário.