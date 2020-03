Martelo batido! UEFA adia realização da Eurocopa para 2021

​Na manhã desta terça-feira (17), a UEFA e suas federações-membro chegaram a um consenso em torno da realização da próxima Eurocopa, originalmente programada para junho de 2020.

Como já era esperado, a entidade máxima do futebol europeu, em comum acordo com as 55 federações a ela ligadas, decidiu pelo adiamento da competição entre seleções: será realizada no verão de 2021, permitindo que as competições nacionais atualmente paralisadas por conta da pandemia do ​coronavírus tenham mais tempo hábil para serem concluídas.

As competições domésticas no Velho Continente deveriam terminar antes do início da Eurocopa 2020, que aconteceria em 12 cidades diferentes, a partir de 12 de junho. No entanto, ligas em todo o continente foram interrompidas em resposta ao surto de coronavírus, que atinge mais de 170 mil pessoas ao redor do planeta. A Organização Mundial de Saúde diz que a Europa é agora o epicentro da pandemia, originada na China.