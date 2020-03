Mas já? Barcelona pretende negociar Antoine Griezmann, crava jornal

​Pode durar bem menos do que se imaginava a ‘estadia’ de Antoine Griezmann no Camp Nou. Contratado pelo Barcelona no último mercado de verão (julho/2019), o francês não trouxe o impacto esperado em sua primeira temporada vestindo a camisa blaugrana, e pode acabar sendo negociado já na próxima janela de transferências.

De acordo com o jornal catalão ‘Sport’, o momento delicado para as finanças do clube (algo que se aplica para todos em meio à paralisação de jogos) deve alavancar o desejo do Barcelona em negociar o atacante de 29 anos. Caso não consiga vender o atleta, é possível que o gigante da Catalunha aposte em um empréstimo com passe fixado, como fez com ​Coutinho.

Como destaca o ​Lance!, Griezmann custou 120 milhões de euros (R$ 505 milhões à época) aos cofres do Barça, que deseja reaver ao menos 100 milhões deste montante. Outra alternativa não descartada pela diretoria blaugrana é utilizá-lo como ‘moeda de troca’ para facilitar a vinda de um jogador que esteja no radar do clube.