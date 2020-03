Maurício Pochettino entra na mira de gigante europeu

​Mesmo com a vitória diante do Barcelona no último domingo por 2 a 0, pela La Liga, a temporada do Real Madrid está aquém da esperada. Por isso, a diretoria merengue já sonda um substituto para uma possível saída de Zinedine Zidane no fim da temporada.

Segundo o jornal inglês ​Independent, Mauricio Pochettino é o favorito ao cargo. Sem clube desde a demissão no Tottenham em novembro de 2019, o argentino já vem sendo observado pelo Real, que quer manter uma “linha aberta de diálogo” com o treinador.

Esta seria a segunda tentativa do clube de Madrid trazer Pochettino. No início da temporada, a direção havia iniciados conversas com o técnico, que na época ainda comandava o time inglês.

mauricio pochettino o real madrid precisa de vc — day (@ottmilaur) February 26, 2020

Nos Spurs, Pochettino levou a equipe para a final da última Champions League. Na ocasião, foi derrotado pelo Liverpool. Mesmo com o revés, o seu nome já está marcado na história do clube.