Mbappé não treina e pode desfalcar Paris Saint-Germain na Champions

​A missão do Paris Saint-Germain na ​Champions League 2019/20 pode ficar ainda mais difícil. Em desvantagem na eliminatória contra o Borussia Dortmund – perdeu o jogo de ida por 2 a 1, na Alemanha -, o clube da capital francesa ainda não sabe se poderá contar com uma de suas principais estrelas para o jogo da volta, programado para a próxima quarta (11).

Como noticia o UOL Esportes, o atacante Kylian Mbappé ficou de fora do treino desta segunda, com fortes dores na garganta. O departamento médico parisiense ainda fará uma análise mais detalhada do caso do atleta, mas a proximidade do confronto pela Champions preocupa a comissão técnica do clube.

Com 29 gols anotados, Mbappé é o artilheiro do Paris Saint-Germain na temporada 2019/20. Cinco deles vieram nesta edição de Champions League, sendo o principal goleador do time na competição ao lado de Mauro Icardi.