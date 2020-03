Meia do Corinthians pode não atuar mais pelo time por conta de paralisações

As paralisações no meio esportivo podem fazer com que um jogador do ​Corinthians não jogue mais pela equipe. ​A partida de despedida, que estava prevista ainda para o Estadual, pode não acontecer mais. As informações são do ​Globo Esporte.

Comprado pelo Benfica por R$ 93 milhões, o meia Pedrinho tem acordo para atuar com a camisa do Timão até o fim do Campeonato Paulista. Porém, sem prazo para a competição retornar, é provável que ele não entre mais em campo defendendo as cores preta e branca.

Pedrinho esteve em Portugal recentemente e, por conta disso, teve que ficar em casa e realizar exames para saber se contraiu o COVID-19. O resultado deu negativo. O desejo do time português é que ele fosse embora para o país antes da abertura da janela de transferência, que acontece em julho. Porém, devido a pandemia, a situação será analisada novamente.

Os representantes do jogador espera uma nova posição do governo e das federações, para saber se será divulgado algum novo prazo e novas medidas para o coronavírus.

pensando q nunca mais vou ver o pedrinho jogar pelo corinthians meu deus que DOR — laura (@enchioglo) March 19, 2020

Na temporada atual, Pedrinho atuou apenas em quatro jogos pelo Timão, pois disputou o Pré-Olímpico pela Seleção Brasileira em janeiro e fevereiro. Sua última partida foi diante do Santo André, no empate em 1 a 1, realizada no dia 26 de fevereiro.