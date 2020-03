Meia do Flamengo comemora boa fase e vaga ‘cativa’ na equipe

​O time do ​Flamengo já está consolidado. Com todas as peças sendo fundamentais na equipe, Jorge Jesus utiliza seus jogadores até o limite. O setor de meio-campo é um dos principais responsáveis por proporcionar ritmo de jogo e criação das jogadas do time. As informações são do ​UOL.

Titular na maioria dos jogos com Jesus, Arrascaeta vive um momento completamente diferente da era Abel Braga. Era um dos principais pontos de discórdia entre o treinador e a torcida. E foi após uma eliminação, e com o uruguaio no banco de reservas, que Abel deixou o rubro-negro.

Das 40 partidas realizadas sob o comando do Português em 2019, o meia atuou em 27 oportunidades. Este ano, foi titular em todas as vezes que jogou, somando dois gols, quatro assistências, e 688 minutos em campo.

Arrascaeta chegou como a maior contratação da história do clube carioca, após se destacar no Cruzeiro. Foram envolvidos na negociação R$ 80.354 milhões.

Jorge Jesus vem escalando o atleta até mesmo no seu limite. Foi o que revelou o treinador após a vitória na Libertadores diante do Barcelona de Guayaquil. “ Ele tem tido um problema muscular, durante a semana não tem treinado muito. Tanto que não foi relacionado contra o Botafogo. Está jogando no limite do risco. Por isso, o tirei”, disse.