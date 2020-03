Meia do Tottenham desperta interesse do Barcelona; espanhol também está na mira

​M esmo após começo difícil na Inglaterra, o ​Barcelona está novamente considerando a contratação do meio-campista francês do ​Tottenham , Tanguy Ndombele. Segundo informações do jornal espanhol ​Mundo Deportivo , o clube catalão pensa em fechar um acordo para contratá-lo para a próxima temporada.

De acordo com a publicação, Ndombele é um dos principais nomes para reforçar o meio-campo do time espanhol, que está em busca de um jogador versátil, uma vez que peças como Ivan Rakitic e Arturo Vidal devem deixar o clube . O jogador já havia sido alvo na última temporada, quando estava chamando a atenção com suas atuações na Champions League com o ​Lyon .

Ndombele se tornou a maior contratação da história do Tottenham , em um negócio de € 70 milhões (R$ 305,2 milhões na cotação atual), superando com folga os € 46 milhões desembolsados pelo colombiano Davinson Sánchez, do ​Ajax , em 2017. Ele participou de apenas 12 jogos da Premier League e foi duramente criticado pelo técnico José Mourinho por sua falta de esforço.

Formado no Amiens, Tanguy Ndombele tem apenas 23 anos, e atua como meio-campista defensivo, tendo c omo principais características o drible e o passe em profundidade , além de fôlego físico para atravessar o campo. O francês permanece sob contrato com o time inglês até 2025, e os Spurs devem exigir uma grande negociação para abrir mão do jogador em sua primeira temporada pelo clube.