Melhor reforço do Palmeiras para 2020 está no banco de reservas

​ O ​Palmeiras iniciou na noite de ontem sua caminhada na Libertadores da América com uma vitória tranquila sobre o Tigre, da Argentina, por 2 a 0. O Verdão apresentou um futebol objetivo em solo argentino, sofreu poucos sustos e acabou encaminhando o resultado com relativa tranquilidade.

O início de temporada tem dado bons indícios e boas expectativas aos torcedores. No Paulistão, a equipe tem a segunda melhor campanha geral e só está atrás do Santo André. Na comparação com os gigantes da capital e com o Santos, o Verdão tem pontuação bem superior e apresenta melhor futebol do que seus três principais adversários.

Os números do time de Vanderlei Luxemburgo no Estadual são ótimos. Em oito jogos disputados, o alviverde imponente venceu 5 jogos, empatou e perdeu em apenas uma jornada. A defesa também chama a atenção por sua qualidade e solidez, somando o jogo da última quarta pela Libertadores, o time entrou em campo 9 vezes e sofreu apenas 3 gols. A expectativa pelo comportamento desse setor era muito grande, tendo em vista as mexidas do técnico, principalmente em relação ao ​recuo do volante Felipe Melo para a posição de zagueiro. Ofensivamente, a equipe vai razoavelmente bem com 16 gols anotados nos 8 jogos disputados pelos Paulistão e mais um pela Libertadores da América.

Essa consolidação da equipe e ótimos números passam por um dos reforços do Palmeiras para a temporada de 2020. A expectativa por reforços nos meses de janeiro e fevereiro foi algo absurdo entre os palmeirenses que se acostumaram com o clube agressivo no mercado. Pontualmente chegaram o excelente lateral-esquerdo Viña e o belíssimo atacante Rony, ex-Athletico-PR, que joga muita bola. Sim, eles serão extremamente importantes ao longo do ano. Mas ao que tudo indica, o grande reforço do Palmeiras para 2020 parece ainda estar no banco de reservas e trata-se de Vanderlei Luxemburgo.

O treinador chegou sob forte desconfiança de parte da torcida no final do ano passado, mas Vanderlei sem dúvidas é um dos melhores treinadores da nossa história e os indícios mostram fortemente que o que estava travando sua carreira era a falta de motivação por ter vencido demais no passado e talvez a sensação de saciedade o dominou.

A primeira grande sacada de Luxa vem da memória afetiva do torcedor com o Palmeiras de 1996. O técnico chegou resgatando essa história e avisando em entrevistas que o time romperia com o modo reativo de jogar dos períodos recentes de Felipão e Mano Menezes. O segundo grande ponto é a vontade do treinador que está estampada em seu rosto. Vanderlei cansou de ser chamado de ultrapassado e ver europeus se tornarem queridinhos da imprensa brasileira sem terem tido um terço de suas conquistas. O treinador está com a motivação lá em cima, tem material humano como não tinha nos últimos trabalhos e tem trabalhado muito para fazer o Palmeiras campeão. O terceiro ponto é fator comum entre o “Pofexô” e o Verdão que é a sede e obsessão pela Libertadores da América.

Time do @Palmeiras muito bem ontem, e esse Luxa conheceviu, e que dois golaços, sou fã desse Willian — Paulo Célio  (Juninho) (@pauloceliofr) March 5, 2020

Vanderlei e sua equipe de profissionais da Comissão Técnica têm se debruçado diariamente na parte tática, física e técnica dos jogadores. Na gestão do grupo, o treinador tem conduzido a relação com os atletas com muito equilibro para evitar qualquer faísca interna e está com brilho nos olhos para vencer. A vibração no gol de Willian contra o Tigre mostra o tamanho da importância de conquistar a América e o mundo para Vanderlei Luxemburgo.

Rony e Viña são contratações maravilhosas para o Palmeiras. Pontuais e certeiras. Mas até esse início de março, o empenho e entrega de Vanderlei Luxemburgo, para que ele e o clube voltem a ser campeão, fazem do técnico o melhor reforço da temporada 2020 no Palestra.