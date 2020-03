Melhores concursos publicados: Confira lista desta semana com salário de até R$ 18 MIL

Atenção, concurseiros! De acordo com um alista preparada pelo Notícias Concursos, sete concursos públicos tiveram editais publicados e a maioria já está com inscrições abertas. Há oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Os órgãos que publicaram os editais de concursos são a Assembleia Legislativa do Ceará (AL CE), Aeronáutica, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ SC), Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Tribunal de Contas dos Municípios de São Paulo (TCM-SP) e Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJM-MG).

TJ-RJ

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso TJ RJ 2020) para o preenchimento de 160 vagas, sendo 85 para técnico judiciário, de nível médio, e 75 para analista judiciário, de nível superior em áreas específicas. Os salários oferecidos podem chegar a até R$9 mil.

Do quantitativo de vagas, haverá reserva para ampla concorrência, negros ou índios, pessoas com deficiência e hipossuficientes. As contratação serão feitas sob regime escriturário, que prevê estabilidade empregatícia.

As vagas do concurso TJ-RJ 2020 para o cargo de Técnico Judiciário estão distribuídas para o Rio de Janeiro (30 vagas), Niterói (09 vagas), Petrópolis (07 vagas), Duque de Caxias (08 vagas), Volta Redonda (06 vagas), Campos dos Goytacazes (07 vagas); Vassouras (01 vaga); Itaguaí (05 vagas); Nova Friburgo (04 vagas); Itaperuna (01 vaga) e Cabo Frio (04 vagas).

Quem tem apenas nível médio completo poderá se inscrever no cargo de técnico de atividade judiciária sem especialidade. Os salários chegam a R$5.556,06, composto de R$3.870,06, auxílio-alimentação de R$1.290 e auxílio-locomoção de R$396 (R$18 por dia útil, considerando 22 dias úteis).

Para nível superior, o concurso do TJ-RJ traz vagas para a função de Analista Judiciário – Sem Especialidade. O cargo requer graduação em Administração, Direito ou Economia. Os salários chegam a R$8.059.89, sendo R$6.373,89 de salário-base, R$1.290 de auxílio-alimentação e R$396 de auxílio-locomoção (R$18 por dia útil, considerando 22 dias úteis).

Além disso, o edital traz vagas para Analista Judiciário nas áreas de contador; psicólogo; assistente social; comissário da infância, juventude e idoso; médico; médico psiquiatra; analista de negócios; analista de infraestrutura; analista de projetos; analista de segurança da informação; analista de gestão de TIC; analista de sistemas. Os cargos exigem graduação específica. O salário é de R$8.059.89.

O concurso TJ-RJ 2020 ainda conta com vagas para Analista Judiciário – execução de mandados, conhecido como oficial de justiça. Para se candidatar, o candidato precista ter nível superior em Direito. Os salários chegam a R$9.972,05, já que recebem também a Gratificação de Atividade Externa (GAE). Essa representa 30% sobre o vencimento oferecido ao cargo (R$1.912,16).

As vagas de Analista são para o Rio de Janeiro; Niterói; Petrópolis; Duque de Caxias; Volta Redonda; Campos dos Goytacazes; Vassouras; Itaguaí; Nova Friburgo; Itaperuna e Cabo Frio, a depender de cada especialidade.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 09 e 30 de março de 2020, no site do Cebraspe (antigo Cespe/UnB), banca organizadora. A taxa de inscrição vai custar R$80 para técnico judiciário e R$100 para analista judiciário.

O pagamento da taxa poderá ser efetuado até 29 de abril.

Concurso : Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ)

: Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) Banca organizadora : CEBRASPE

: CEBRASPE Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 160

: 160 Remuneração : até R$9 mil

: até R$9 mil Inscrições : entre 09 e 30 de março

: entre 09 e 30 de março Taxa de Inscrição : R$80 para técnico judiciário e R$100 para analista judiciário

: R$80 para técnico judiciário e R$100 para analista judiciário Provas : 21 de junho de 2020

: 21 de junho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

TCM-SP

O Tribunal de Contas do Município de São Paulo prorrogou as inscrições do edital de concurso público (Concurso TCM SP 2020) para o preenchimento de 12 vagas e formação de cadastro reserva em cargos de ensino médio e superior. As oportunidades são para ingressos nas funções de Auxiliar Técnico de Fiscalização e Agente de Fiscalização.

Além disso, o órgão suspendeu as avaliações objetivas e escritas. O motivo foi o avanço do Coronavírus. A paralisação foi feita considerando o Decreto Municipal nº 59.283, de 16 de março de 2020, declarando situação de emergência no município.

Com a suspensão das provas, o cronograma da seleção também está sendo reavaliado. As inscrições, que seriam feitas até 26 de março, foram prorrogadas até o dia 23 de abril.

A Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Fundação VUNESP tem a responsabilidade do certame. Do quantitativo de vagas, 5% serão reservadas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e 20% ficam para os candidatos afrodescendentes.

Para nível superior, o edital do TCM-SP reserva vagas para o cargo de Agente de Fiscalização nas especialidades de Administração (Cadastro Reserva), Ciências Atuariais (02 vagas), Ciências Contábeis (Cadastro Reserva), Ciências Jurídicas (Cadastro Reserva), Economia (Cadastro Reserva), Engenharia Civil (Cadastro Reserva) e Tecnologia da Informação (Cadastro Reserva).

Todos os postos exigem nível superior na respectiva área do cargo e registro no conselho fiscalizador da profissão. Para a especialidade de Tecnologia da Informação será exigido, ainda, 3 anos de experiência na área.

O salário do Agente de Fiscalização será de R$ 18.829,53, sendo R$ 10.818,37 de vencimento básico e R$ 8.011,16 de Gratificação de Incentivo à Especialização e Produtividade (GIEP). Vale lembrar que o cargo também conta com mais sete níveis, com progressões salariais que podem elevar os rendimentos até R$ 29.093,16 em fim de carreira. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Para quem tem nível médio completo, as chances são para o cargo de Auxiliar Técnico de Fiscalização. As vagas são para Suporte Administrativo (8 vagas) e Técnico de Informática (2 vagas). Para Suporte Administrativo, será exigido apenas nível médio completo. No caso de Técnico em Informática será requisito, ainda, curso Técnico na área de TI, bem como experiência mínima de 3 anos como Desenvolvedor, Programador ou Codificador.

O salário do Auxiliar será de R$ 10.317,50, sendo composto por R$ 5.046,82 de vencimento básico e R$ 5.270,50 de Gratificação de Incentivo à Especialização e Produtividade – GIEP. Vale lembrar que o cargo também conta com mais sete níveis, com progressões salariais que podem chegar até R$ 15.105,37.

Concurso : Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP)

: Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) Banca organizadora : VUNESP

: VUNESP Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 12

: 12 Remuneração : R$ 18.829,53

: R$ 18.829,53 Inscrições : entre 10 horas do dia 05 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 26 de abril de 2020

: entre 10 horas do dia 05 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 26 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 75,00 para nível médio; e R$ 120,00 para nível superior.

: R$ 75,00 para nível médio; e R$ 120,00 para nível superior. Provas : 19 e 26 de abril de 2020 (suspensas)

: 19 e 26 de abril de 2020 (suspensas) Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

TJ-SC

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina recebe, até 31 de março, as inscrições do novo edital de concurso público (Concurso TJ SC 2020) para o preenchimento de vagas em cargos de ensino médio e superior. A Fundação Carlos Chagas (FCC) tem a responsabilidade do certame.

De acordo com o edital do concurso TJ-SC, os aprovados e convocados no certame vão ter carga horária de trabalho de 7 horas/dia, totalizando 35 horas semanais, com exceção do cargo de Médicos, que terá 20 horas semanais de jornada.

O concurso TJ-SC 2020 vai contar com duas vagas imediatas, além de cadastro reserva, que vai permitir que os convocados sejam convocados conforme a necessidade da administração.

Do quantitativo de vagas, 20% serão reservadas para os negros e 5% para os deficientes.

Para nível superior, as oportunidades do concurso são destinadas aos seguintes cargos:

Analista Administrativo (Cadastro de reserva) – Exige formação superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito;

Assistente Social (Cadastro de reserva) – Requisito de formação superior de Assistente Social, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional;

Psicólogo (Cadastro de reserva) – Exige formação superior em Psicologia, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional;

Analista de Sistemas (1 vaga + CR) – Pede formação superior em Ciências da Computação, Engenharia da Computação ou Sistemas de Informação; e

Médico (1 vaga + CR) – Requisito de formação superior em Medicina, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional.

Os salários chegam a até R$ 6.639,06.

Para nível médio, as chances são destinadas ao seguinte cargo:

Técnico Judiciário Auxiliar (vagas em Cadastro de reserva) – Exige ensino médio completo e tem salário inicial de R$ 3.856,79.

Além dos salários, os profissionais aprovados vão receber auxílio alimentação no valor de R$ 1.392,00, triênio (3%), vale transporte e auxílio educação.

Os aprovados e nomeados no cargo de Técnico, com exigência de nível superior, vão receber, ainda, gratificação de 20% sobre o salário base (R$ 771,35), podendo elevar os salários iniciais para R$ 4.628,14.

No caso de Técnico, os aprovados no cargo de Técnico Judiciário Auxiliar vão atuar nas seguintes comarcas: Capital I, Palhoça, São José, Içara II Capivari de Baixo, Criciúma, Meleiro, Sombrio, Urussanga, Turvo, Abelardo Luz VIII, Anchieta, Chapecó, Pinhalzinho, São Lourenço do Oeste, Seara, Xanxerê e Xaxim.

Concurso : Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC)

: Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) Banca organizadora : FCC

: FCC Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 02 + CR

: 02 + CR Remuneração : até R$ 6.639,06

: até R$ 6.639,06 Inscrições : entre 10 horas do dia 02 de março e 14 horas do dia 31 de março de 2020

: entre 10 horas do dia 02 de março e 14 horas do dia 31 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$68 e R$85

: R$68 e R$85 Provas : 17 de maio de 2020

: 17 de maio de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE)

EDITAL publicado. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 100 vagas em cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos:

NÍVEL MÉDIO: Técnico Legislativo (30); NÍVEL SUPERIOR: Analista Legislativo – Consultoria Técnica Legislativa (10); Analista Legislativo – Engenharia Civil (1); Analista Legislativo – Engenharia Elétrica (1); Analista Legislativo – Administração (6); Analista Legislativo – Arquitetura e Urbanismo (1); Analista Legislativo – Língua Portuguesa – Gramática Normativa e Revisão Ortográfica (3); Analista Legislativo – Biblioteconomia (1); Analista Legislativo – Ciências Contábeis (4); Analista Legislativo – Ciências Econômicas (1); Analista Legislativo – Jornalismo (2); Analista Legislativo – Psicologia (1); Analista Legislativo – Publicidade e Propaganda (3); Analista Legislativo – Controle Interno (5); Analista Legislativo – Design Gráfico (2); Analista Legislativo – Informática (5); e Analista Legislativo – Direito (24).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do Estado. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.224,90 a R$ 4.455,29, por carga horária de 30 horas semanais.

Concurso : Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Banca organizadora : CEBRASPE

: CEBRASPE Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 100 + CR

: 100 + CR Remuneração : R$ 2.224,90 a R$ 4.455,29

: R$ 2.224,90 a R$ 4.455,29 Inscrições : 1º a 30 de abril de 2020

: 1º a 30 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 80,00 e R$ 100,00

: R$ 80,00 e R$ 100,00 Provas : 12 de julho de 2020

: 12 de julho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

TJM-MG

O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso TJM MG 2020) para o preenchimento de 24 vagas em cargos de ensino médio, técnico e superior. A Fundação Mariana Resende Costa (FUMARC) tem a responsabilidade do certame.

Segundo o edital publicado, as vagas do concurso TJM MG 2020 são destinadas aos cargos de Oficial Judiciário (20 vagas) e Técnico Judiciário (04 + CR). Além disso, há reserva de vagas para negros e Pessoas com Deficiência (PcD).

Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter os níveis médio, médio/técnico ou superior. Os salários oferecidos pelo órgão chegam a R$3.692,61 para oficial judiciário e R$5.782,78 para técnico judiciário.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 30 de março e 29 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora do certame. A taxa de inscrição vai custar R$70 para nível médio ou médio/técnico e R$90 para nível superior.

Concurso : Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJM-MG)

: Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJM-MG) Banca organizadora : FUMARC

: FUMARC Escolaridade : médio, médio/técnico e superior

: médio, médio/técnico e superior Número de vagas : 24 + CR

: 24 + CR Remuneração : Até R$5.782,78

: Até R$5.782,78 Inscrições : entre 30 de março e 29 de abril de 2020

: entre 30 de março e 29 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$70 para nível médio ou médio/técnico e R$90 para nível superior.

: R$70 para nível médio ou médio/técnico e R$90 para nível superior. Provas : 31 de maio de 2020

: 31 de maio de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

ADASA

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso ADASA DF 2020) para o preenchimento de 75 vagas, sendo 25 vagas imediatas e 50 para cadastro de reserva. O Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES tem a responsabilidade do certame.

As vagas do concurso ADASA-DF 2020 serão oferecidas para os cargos de Regulador de Serviços Públicos – nível superior (18 vagas imediatas + 36 em cadastro reserva), Técnico de Regulação de Serviços Públicos – nível médio (07 vagas imediatas + 14 em cadastro reserva).

As vagas de Regulador são para ingresso nas especialidades de Especialidade Gestão e Regulação (05), Engenheiro Civil (04), Engenheiro Ambiental e Sanitarista (04), Geologia (02), Economia (02) e Contabilidade (01).

O Regulador de Serviços deverá planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar atividades de regulação, fiscalização e controle dos recursos hídricos e dos serviços públicos de saneamento básico, incluindo abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; gás canalizado; energia elétrica, entre outras atividades.

O Técnico em Regulação de Serviços Públicos vai executar atividades de suporte técnico na área de regulação de recursos hídricos e de serviços públicos regulados pela ADASA; participar de ações fiscalizadoras; executar atividades de suporte administrativo, tais como pesquisa e planejamento, gestão de pessoas, orçamento, finanças, patrimônio, material, logística e infraestrutura, microfilmagem, arquivo, documentação, comunicação e modernização; participar de programas de treinamento; e executar outras atividades de mesma natureza e nível de complexidade determinadas em legislação específica, observadas as peculiaridades da especialidade do cargo.

De acordo com o edital ADASA-DF 2020, o salário inicial para nível médio será de R$4.300,00. Para nível superior, o salário vai ser de R$ 10.000,00. Em todos os casos, há a possibilidade que os servidores recebam uma gratificação de até 35% sobre o vencimento padrão, sendo:

Até 20% do vencimento em função dos conceitos obtidos anualmente na avaliação individual de competências e desempenho ou competências e resultados;

Até 15% do vencimento em função do desempenho institucional anual, correspondente ao resultado obtido na consecução das metas institucionais.

Os servidores também vão contar com auxílio-Alimentação e/ou auxílio-Refeição de R$ 800,00, além de auxílio-Creche de R$ 126,25 e os demais previstos na Lei Complementar nº 840/11.

Concurso : Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

: Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal Banca organizadora : IADES

: IADES Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 75

: 75 Remuneração : até R$10 mil

: até R$10 mil Inscrições : entre 09 de abril e 19 de maio de 2020

: entre 09 de abril e 19 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : R$65

: R$65 Provas : 07 de junho para nível superior e no dia 14 de junho para o cargo de nível médio.

: 07 de junho para nível superior e no dia 14 de junho para o cargo de nível médio. Saiba mais sobre o concurso.

Aeronáutica

A Aeronáutica abriu nada menos que 180 vagas para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar). Do total de vagas, 160 serão para os homens e 20 para mulheres. O ingresso se dará em 2021.

Para concorrer a uma das vagas, segundo o edital, é necessário ter entre 14 e 19 anos de idade, e o ensino fundamental.

A remuneração, em 2019, chegava a R$ 1.044,00. O aluno da EPCAR também terá direito aos benefícios de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 21 de abril, no site da Aeronáutica e também na na página da Escola Preparatória de Cadetes do Ar.