Mercado da Bola | Possíveis contratações e rumores da segunda semana de março

​Fechamos a segunda semana do mês de março, ou seja, dentro do cronograma original da CBF – que pode passar por alterações por conta do surto de ​coronavírus -, estamos a pouco mais de um mês do início do Brasileirão 2020. Diversos clubes da elite nacional seguem se movimentando no mercado, buscando reforços para a disputa da ​Série A e para a sequência da temporada… Por isso, trouxemos um resumo das principais negociações e especulações que ‘ganharam corpo’ nos últimos sete dias. Confira:

Felipe Aguilar (Santos)

ADEUS! 👋🇨🇴 O Santos negocia a venda de Felipe Aguilar ao Athletico-PR por R$ 10 milhões. Os salários do zagueiro colombiano são considerados altos por parte da diretoria. (📸: @SantosFC) pic.twitter.com/RSsGYqULmG — Santos Daily (@PeixeDaily) March 11, 2020

Posição: Zagueiro

Clube interessado: Athletico Paranaense

Status: E​m negociação

Tentando aliviar sua folha salarial mensal, o Peixe está em vias de sacramentar a venda do defensor colombiano ao Furacão. As tratativas estão avançadas, restando apenas pequenos detalhes burocráticos para assinatura de contrato.

Róger Guedes (Shandong Luneng)

Posição: Atacante

Clube interessado: Atlético-MG

Status: ​Em negociação

O atacante de 23 anos quer deixar o futebol chinês e retornar ao Brasil, mais especificamente ao Galo, clube pelo qual atual no primeiro semestre de 2018. A diretoria alvinegra faz esforços para sacramentar sua contratação via empréstimo, com passe fixado.

Jemerson (Monaco)

Posição: Zagueiro

Status: ​Especulação

O defensor de 27 anos está em fim de contrato com o Monaco (FRA) e já sabe que não terá o vínculo renovado. Seu nome começa a ganhar força como um potencial reforço para grandes equipes da Série A. O Atlético-MG, seu ex-clube, é um candidato.

Lucas Veríssimo (Santos)

Posição: Zagueiro

Clube interessado: Atlético-MG

Status: ​Especulação

O defensor santista foi um dos reforços sugeridos por Jorge Sampaoli à diretoria do Galo, mas ainda não há maiores informações se tratativas foram oficialmente abertas entre as partes. O fato é que a multa rescisória de Veríssimo é alta, o que pode travar a investida atleticana.

Orlando Berrío (Flamengo)

Posição: Atacante

Clube interessado: Cruzeiro

Status: Sondagem

O ponta rubro-negro perdeu espaço considerável a medida que o elenco de Jorge Jesus foi ficando mais inchado de opções valiosas no sistema ofensivo. Ainda assim, o ​Flamengo conta o colombiano para a temporada e já rechaçou a possibilidade de emprestá-lo à Raposa.

Diego Pituca (Santos)

Posição: Volante

Clube interessado: Atlético-MG

Status: ​Sondagem

Visto como o ‘pulmão’ do meio de campo alvinegro, Diego Pituca também apareceu entre os nomes sugeridos por Sampaoli à cúpula de futebol do Atlético. Apesar do desejo do argentino em levar o atleta, o camisa 21 já recusou abrir tratativas. Quer permanecer no Peixe.