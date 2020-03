Merry Christmas! FIFA congratula Zico e leva Nação Rubro-Negra à loucura no Twitter

​Dia de festa para a Nação Rubro-Negra! Nesta terça-feira, 3 de março de 2020, o maior ídolo da história do ​Flamengo, Arthur Antunes Coimbra, o eterno Zico, completa 67 anos de idade. O ex-camisa 10 é o ‘rosto’ de um dos times mais encantadores da história do futebol brasileiro e era um dos craques da fantástica Seleção de 1982.

O Galinho maravilhou o mundo com o seu talento, habilidade, batida na bola, agilidade, cobranças de falta e todo o repertório que desfilava em campo. Reconhecido, Zico não poderia deixar de ser homenageado por clubes, entidades, fãs e até mesmo pela Federação Internacional de Futebol.

A FIFA publicou um vídeo no Twitter parabenizando Zico e colocou a seguinte legenda: “Mestre do espetáculo. O primeiro e único Zico faz 67 anos hoje”. A publicação levou a Nação Rubro-Negra ao delírio e logo a postagem foi tomada por comentários.

O maior que vi jogando futebol!

Arthur Antunes Coimbra foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Em sua carreira, Zico vestiu a camisa 10 do Flamengo, da Udinese, da Itália, e do Kashima Antlers, do Japão, além da Seleção Brasileira, e marcou 537 gols oficiais em 787 partidas. Parabéns, Galinho!