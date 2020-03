Mesmo com vitória na Libertadores, Luan Peres critica últimas atuações do Santos

​Dois jogos e duas vitórias na Libertadores. A campanha do ​Santos na competição é indiscutível. Porém, para o zagueiro Luan Peres, o time não vem fazendo grandes atuações nas últimas partidas. As informações são da ​Gazeta Esportiva.

Em coletiva de imprensa após a vitória sobre o Delfín, por 1 a 0, o defensor do Peixe criticou o final de jogo ruim da equipe contra os equatorianos. Na avaliação do jogador, o time deu muito espaço nos cinco minutos finais.

“ É um ponto que tocamos no jogo, estávamos cobrando o meio-campo. Não podemos tomar contra-ataque aos 40 minutos do segundo tempo em Libertadores. Estávamos mais preocupados em fazer o gol do que defender faltando pouco tempo. Faltou um pouco de equilíbrio, experiência, não precisava se expor. E faltando cinco minutos seria difícil “, disse Luan.

Continuando a análise, o zagueiro assumiu o cansaço dos jogadores na partida, mas ressalta que faltou experiência de todo o grupo. “ Cansaço bateu também, claro, mas terminamos inteiros para a próxima partida. É o detalhe de ter mais experiência, são lances capitais. Professor colocou o Evandro para dar mais substância, ganhamos mais o meio-campo. Tentamos segurar a bola com Arthur e Yuri, mas era difícil, defesa forte, e no próximo jogo vamos entrar mais ligados “, completou.

BOM DIA SÓ PRA QUEM TORCE PRO TIME QUE TA INVICTO NA LIBERTADORES, O RESTO É SÓ DIA MESMO. — TE VI NO JOGO DO SANTOS (@TEVINOJOGODOSFC) March 11, 2020