Messi atencioso e vídeo de Iniesta: Iriney, ex-Celta, revela ‘bastidores’ de carreira na Espanha

​Aposentado dos gramados, Iriney Santos da Silva, atualmente com 38 anos de idade, tem um caminhão de histórias para contar. Sua carreira profissional foi quase toda construída na Espanha, entre passagens por Rayo Vallecano, Celta de Vigo, Almería, Granada e Real Betis. Ao todo, foram 333 partidas disputadas em ​LaLiga e diversas memórias curiosas construídas.

Em entrevista concedida à ​ESPN, o amazonense formado na base do Nacional-AM revelou qual era o adversário que mais lhe ‘tirava o sono‘ em seus anos defendendo o Celta de Vigo, entre 2005 e 2007: “ Pelo Celta, ganhei várias do Real Madrid, mas contra o Barça, principalmente no Camp Nou, nós nunca conseguimos. Já era um jogo difícil em qualquer circunstância, e ainda pegamos o Ronaldinho bem demais. Quando o Ronaldinho chegou à Espanha, ele deu tanta alegria ao país que foi algo nunca visto antes “, contou.

Por ter atuado na Espanha entre 2002 e 2016 – exceção à temporada 2013/14, em que vestiu a camisa do Watford via empréstimo -, o brasileiro testemunhou a ‘passagem de bastão’ de Ronaldinho para ​Lionel Messi. O camisa 10 argentino foi seu adversário diversas vezes dentro das quatro linhas, mas fora delas, surpreendeu Iriney pela acessibilidade.

“ Contra o Messi eu joguei muitas vezes, e cheguei até a trocar camisa com ele. Aí um dia, depois que eu tinha me aposentado, fui ver um Betis x Barcelona na minhas férias (…) Nunca achei que o Messi fosse lembrar de mim. Pelo contrário! E le parou e foi super gentil, conversou um monte comigo. Foi muito carinhoso e atencioso também com a minha família”, admitiu.