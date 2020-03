Milan quer negociar Paquetá; PSG entra na jogada e envolve meia em negociação

​Em baixa, Lucas Paquetá deve mudar de ares na próxima janela de transferências. O meio-campista do Milan não fez uma boa temporada e rumores indicavam uma saída do clube rossonero ainda em janeiro, mas os negócios esfriaram e o ex- ​Flamengo teve sua estada prolongada no San Siro.

De acordo com portal milanista ​MilanLive, da Itália, o clube deve ouvir propostas no verão europeu e pretende vender o brasileiro. O atleta recebeu algumas ofertas na última janela de transferências e há especulações de que o Paris Saint-Germain volte a investir no camisa 39.

O PSG já demonstrou interesse em Paquetá em outras oportunidades, mas os clubes não entraram em acordo. Porém, a chegada de Leonardo, novo diretor de futebol da equipe francesa, fortalece a negociação e a possibilidade de troca envolvendo o meia Leandro Paredes aumentam as chances de um sinal positivo.

O argentino, assim como o brasileiro, não passa por um grande momento em seu atual clube e também teria interesse na negociação. Paredes teve uma boa passagem pela Roma e gostaria de voltar à Itália para ter mais espaço e minutos em campo. O mesmo vale para o meia Paquetá.