Modesto? Jorge Jesus volta a falar da diferença entre Flamengo e rivais do Rio após nova vitória

​Tem que atuar. Esse é o sentimento que vem tomando conta dos torcedores rivais ao ver o ​Flamengo ganhando tudo e mais um pouco nos últimos tempos. Afinal de contas, desde que Jorge Jesus chegou ao clube, além de empilhar taças, o Rubro-Negro não soube ainda o que é perder nos clássicos. No último sábado, mais uma amostra.

Com gols de Everton Ribeiro, Gabigol e Michael, não tomou conhecimento do Botafogo no Maracanã, vencendo com autoridade por 3 a 0 e deixando ainda mais clara a diferença entre o Fla e as demais equipes do Rio. Tal diferença, ​assim como já havia acontecido no Fla-Flu, foi pontuada pelo treinador flamenguista depois do jogo. O tom usado pelo português, no entanto, foi mais comedido desta vez:

“A diferença do Flamengo vem dos jogos que fazemos. Temos a consciência de que não vamos ganhar sempre. Grandes equipes do mundo também perdem. O fato é que estamos vencendo os clássicos aqui no Rio e, neste momento, temos sido os melhores. Mas podemos perder, é clássico. Este ano todos os rivais do Rio estão mais fortes. Portanto é o nosso lema. Neste momento, o Flamengo é o melhor“, avaliou.

Pronto, 3 a 0 de novo. Flamengo tá sobrando tanto que até se dá ao luxo de bater pênaltis de sacanagem nesse Estadual. — 12° jogador do Flamengo ᕦᕤ (@12jogadorFla) March 7, 2020

O próximo compromisso do time de Jorge Jesus será na quarta-feira, 11, diante do Barcelona de Guayaquil, em casa, pela segunda rodada da Copa Libertadores.