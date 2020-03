Momento de união: Ex-presidente do Palmeiras manda recado para torcidas

O Brasil, assim como grande parte dos países do mundo, vive um momento delicado em meio ao avanço da pandemia de ​coronavírus. Com o número de casos suspeitos, confirmados e óbitos aumentando em progressão geométrica, o momento demanda união, solidariedade, informação e, principalmente, conscientização coletiva.

Usando de seu alcance nas redes sociais, o ex-presidente do ​Palmeiras, Paulo Nobre, passou um importante recado para os torcedores que o acompanham: “Pessoal, momento requer calma e tranquilidade nessa luta contra o coronavírus. No meio de milhões de informações desinformados, existe pelo menos uma certeza: que a maioria da população vai contrair o coronavírus e a minoria dos contaminados vai realmente precisar de atendimento hospitalar (…) Palmeirenses, corintianos, flamenguistas, torcedores de todos os times, pessoas de direita, de esquerda, de centro, estamos todos do mesmo lado”, disse.

Pessoal CALMA, TRANQUILIDADE pra vencermos o Corona Vírus!

Nossa maior arma é o isolamento social, Q Ñ É FÉRIAS , pro vírus ñ atingir todos ao mesmo tempo, e assim ter vaga nos hospitais, sempre, pra quem realmente precisar! Vamos levar a sério esse momento q atinge TODOS nos!🤙 pic.twitter.com/pjbIY0EEUE — Paulo Nobre OFICIAL (@PauloNobre2011) March 21, 2020

Como destaca a ​Fox Sports, o Palmeiras suspendeu suas atividades por tempo indeterminado, liberando seus jogadores e demais profissionais para ficarem em suas casas.