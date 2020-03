MONSTRO: Michael faz jogadaça e Everton Ribeiro abre o placar; veja o gol

O Flamengo entrou em campo na noite deste sábado, em jogo válido pela segunda rodada da Taça Rio. O Rubro-negro vai a campo depois de um grande jogo pela Libertadores da América, onde o clube demonstrou um grande futebol e venceu a partida por 2 a 1. Contra o Alvinegro, o técnico Jorge Jesus resolveu poupar alguns nomes importantes do elenco Rubro-negro.

Como já era esperado, o Flamengo começou o jogo tentando aplicar o seu estilo de jogo, já sabendo que como atua em casa, é o grande favorito a vencer a partida. O gol só veio sair na segunda etapa, quando Everton Ribeiro, de novo ele, marcou o gol que ariu o placar. Veja abaixo o gol.

O Flamengo não está dando muita importância para o Campeonato Estadual. Contando com um time milionário, o Fla colocou a Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro como prioridades e, por conta disso, os jogos da Taça Rio serão usados por Jesus como preparativos para as outras competições.