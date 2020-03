Morre Yosef Dagan, o “pai” das disputas de pênaltis

​ Faleceu neste domingo (22) em Israel, ao 93 anos, o ex-secretário da Associação de Futebol de Israel Yosef Dagan, reconhecido mundialmente por criar o sistema de disputa de pênaltis moderno. Segundo relatos, ele tinha amplos contatos na Inglaterra e por muitos anos foi responsável pelas relações externas da associação.

Foto: Oz Moalem

Depois de assistir à derrota da seleção nacional do seu país por cara ou coroa nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968, Dagan abordou Michael Almog , vice-presidente da IFA e membro do conselho, que mais tarde também passou a chefiar a associação de 1973 a 1982, e sugeriu a idéia de pedir à ​FIFA que estabelecesse oficialmente o uso de uma disputa de pênaltis em caso de empate durante uma competição de playoff / torneio.

Michael Almog ficou entusiasmado com a sugestão e escreveu uma carta à ​FIFA , que foi enviada em 24 de julho de 1969, e para surpresa de todos, a ​FIFA ouviu a proposta, que foi rapidamente apresentada e aprovada em uma reunião de fevereiro de 1970. Em junho daquele ano, a federação internacional publicou seu novo regulamento, anunciando que os jogos que terminassem em empate agora seriam decididos pela cobrança de pênaltis.

Como é gostoso disputa de pênaltis quando seu time não está envolvido. Adoro esse esporte. — Luiz Teixeira (@luizteixeira) August 24, 2017

O resto é história do futebol! Após a mudança oficial nos regulamentos, a disputa por pênaltis tornou-se rotina. A primeira partida que ocorreu após a mudança formal das regras foi o torneio de Whitely Bay, na Inglaterra, um evento de pré-temporada no qual o artilheiro de cada uma das ligas profissionais jogou. O ​Manchester United e o ​Hull City se enfrentaram na semifinal, que terminou com empate e pênaltis.