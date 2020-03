MP denuncia psiquiatra por crimes de aborto na capital alagoana

Crime contra a vida, violência contra a mulher, anulação do juramento da Medicina, define os atos criminosos praticados pelo psiquiatra Dilson Karlo Aquino Onofre, denunciado pelo Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL), por meio da 9ª Promotoria de Justiça da Capital. O promotor de Justiça, Rodrigo Soares, pediu medidas cautelares diversas da prisão, afastamento da atividade de médico, acusando-o de aborto, com resultado de lesão corporal grave, cárcere privado e omissão de socorro contra uma namorada. Também foi pedido o recolhimento do passaporte para que o mesmo seja impedido de se ausentar do país, além de medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

Apesar de o médico residir em Santana do Ipanema, o crime teria ocorrido em setembro passado, no bairro da Jatiúca, em Maceió, em um apartamento, localizado no Edificio Terrantai, de sua propriedade. A princípio, Dilson Karlo manteve contato com a vítima afirmando que queria conversar sobre a gestação, no entanto seria para pressioná-la a abortar, o que não foi acatado. De forma planejada, com a justificativa de que queria acalmá-la, o denunciado fez com que ela bebesse vários copos de água, assumindo depois que havia colocado Rivotril com o intuito de que adormecesse e ele tivesse maior facilidade de introduzir comprimidos de Cytotec em sua vagina para atingir o seu objetivo.

“Quando ela a convidou para o encontro já estava mal intencionado e, após tentar convencê-la ao aborto, sem êxito, decidiu ele mesmo provocar o aborto, dopando a vítima. Além disso, no dia seguinte, foi trabalhar no Sertão e a deixou trancada, sangrando. Ou seja, não somente impediu a criança de nascer, como colocou em risco também a vida da moça. O mais grave, sendo ele um médico, que fez juramento para salvar vidas, teve atitude totalmente contrária, inclusive omitindo o socorro e isso é muito mais grave do que se imagina. E o Ministério Público tinha a obrigação de denunciá-lo”, explica o promotor de Justiça, Rodrigo Soares.

Por precaução, o promotor de Justiça pediu a decretação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima com a proibição de contato e de aproximação por pelo menos 300 metros.

“Precisamos salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima, impedindo que outras tentativas de violência sejam praticadas pelo denunciado. Inclusive que mantenha contato também por telefone para não desencadear desequilíbrio emocional nela e em seus familiares”, ressalta o promotor.

O Ministério Público pediu que fosse oficiado ao Conselho Regional de Medicina, encaminhando-lhe cópia integral dos autos, para fins de deflagração de apuração da conduta do médico no âmbito do referido Conselho.

Assessoria MPE/AL