Na contramão do mundo, Napoli impõe retorno de atividades e sofre críticas

​Na noite desta sexta-feira (20), uma notícia inesperada e questionável pegou muitos fãs de futebol de surpresa. Em meio à paralisação geral das grandes ligas do mundo – em virtude da pandemia de ​coronavírus -, o Napoli utilizou suas plataformas oficiais para comunicar que estará retomando suas atividades na próxima semana.

De acordo com a publicação, comissão técnica e jogadores deverão se reapresentar na quarta-feira (25) para retomada dos treinamentos. A decisão do clube biancocelesti vai totalmente na contramão da determinação das entidades governamentais: a Itália está sob regime de ‘lockdown’ [quarentena], válido a princípio até 3 de abril. A medida foi imposta na tentativa de conter o avanço da contaminação, que apresenta seus piores números justamente no país.

Napoli marcando volta aos treinos para quarta-feira. Com a Itália registrando mais de 600 mortos de um dia para o outro e nenhuma perspectiva de o futebol retornar. Que papel ridículo https://t.co/a8LfjPOFnM — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) March 20, 2020

Como não podia ser diferente, a decisão tomada pelo time partenopei repercutiu negativamente nas redes sociais, alavancando reações bem críticas por parte de torcedores do clube, fãs de futebol e imprensa esportiva. Importante salientar que o comunicado do clube napolitano ocorreu justamente no dia em que a Itália reportou seu maior número de falecimentos (627 em um só dia) e novos contaminados (4670).