Não é só Lautaro! Barcelona pode investir em outro destaque da Inter de Milão

​O desejo do Barcelona em ​contar com o atacante argentino Lautaro Martínez para a próxima temporada já não é novidade. O próprio ​Lionel Messi, principal nome do plantel, o vê como o substituto ideal para Luis Suárez, já em em reta final de carreira. Agora, uma possível investida do Barça em dois jogadores da Inter de Milão é, sim, algo que ninguém sabia.

Eric Abidal, atual secretário técnico do clube, monitora a situação de Stefano Sensi, meio-campista de 24 anos que chegou à Inter nesta temporada e, de cara, se tornou peça importante na equipe de Antonio Conte – o bom desempenho também o levou à seleção italiana. O atleta, porém, pertence ao Sassuolo, e tem valor de compra fixado para o time de Milão em 20 milhões de euros.

Conforme o jornal francês ​Le10Sport, este montante não é visto como algo inacessível para o clube blaugrana. Nomes como Arturo Vidal, Ivan Rakitic e Nelson Semedo interessam ao rival. Ou seja, poderiam ser envolvidos nas tratativas sem que isso prejudicasse eventual conversa por Lautaro, que segue como principal alvo do Barcelona. Daqui um pouco, até mesmo uma negociação em conjunto não pode ser descartada.