Nasceu em Março? Tem até hoje para aderir o saque-aniversário do FGTS

Até nesta terça-feira (31) quem nasceu em Março pode aderir o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e receber ainda em 2020. O trabalhador que optar por essa modalidade pode retirar uma parte do FGTS uma vez por ano, porém, se for demitido sem justa causa, perde o direito de sacar o saldo total da conta.

O saldo do saque-aniversário dos nascidos de abril e março será disponibilizado a partir de maio. Aquele que perder o prazo de adesão neste ano poderá optar novamente pela modalidade, mas só receberá o saldo em 2021.

Para que possa receber o saldo ainda em 2020, é necessário optar pelo saque-aniversário até o último dia do mês em que a pessoa nasceu (com exceção aos nascidos em novembro e dezembro, que recebem no início de 2021).

Vale salientar que o saque-aniversário não é de caráter obrigatório. Só adere quem escolhe esta modalidade. Permanecerá na regra anterior quem não fizer a adesão. Nesse caso, não terá direito aos saques anuais.

O trabalhador pode também optar por receber as parcelas anuais diretamente em uma conta de sua titularidade na Caixa ou em outra instituição financeira.

Com aderir

Pode ser feita a adesão do saque-aniversário por meio de três modalidades práticas, a qualquer momento inclusive aos fins de semana e feriados:

Aplicativo FGTS

Site da Caixa

Internet banking Caixa

Calendário de saques neste ano

A nova modalidade de saque do FGTS seguirá o calendário em 2020 da seguinte forma:

Nascidos em janeiro e fevereiro : recebem de abril a junho de 2020

: recebem de abril a junho de 2020 Nascidos em março e abril : recebem de maio a julho de 2020

: recebem de maio a julho de 2020 Nascidos em maio e junho : recebem de junho a agosto de 2020

: recebem de junho a agosto de 2020 Nascidos em julho : recebem de julho a setembro de 2020

: recebem de julho a setembro de 2020 Nascidos em agosto : recebem de agosto a outubro de 2020

: recebem de agosto a outubro de 2020 Nascidos em setembro : recebem de setembro a novembro de 2020

: recebem de setembro a novembro de 2020 Nascidos em outubro : recebem de outubro a dezembro de 2020

: recebem de outubro a dezembro de 2020 Nascidos em novembro : recebem de novembro de 2020 a janeiro de 2021

: recebem de novembro de 2020 a janeiro de 2021 Nascidos em dezembro: recebem de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021

A liberação a partir de 2021 ocorrerá no mês do aniversário do trabalhador, que deverá escolher o dia 1º ou 10 do mês. Segundo a Caixa, a diferença é que, ao optar pelo 10º dia, a base de cálculo do valor a receber será acrescida de juros e atualização monetária do mês de saque.

Qual valor poderá ser sacado?

O trabalhador poderá sacar uma parcela de 5% a 50% do que tem na conta do FGTS, mais um valor fixo todo ano, a depender de quanto tem de saldo.

Para saldos de até R$ 500, o saque será de até 50% do valor

Para os saldos de R$ 500,01 a R$ 1.000, o saque será de 40% mais uma parcela fixa de R$ 50

Para os saldos de R$ 1.000,01 a R$ 5.000, o saque será de 30% mais uma parcela fixa de R$ 150

Para os saldos de R$ 5.000,01 a R$ 10 mil, o saque será de 20% mais uma parcela fixa de R$ 650

Para os saldos de R$ 10.000,01 a R$ 15 mil, o saque será de 15% mais uma parcela fixa de R$ 1.150

Para os saldos de R$ 15.000,01 a R$ 20 mil, o saque será de 10% mais uma parcela fixa de R$ 1.900

Para os saldos acima de R$ 20.000,01, o saque será de 5% mais uma parcela fixa de R$ 2.900

