Neon Pagamentos abre novas vagas de emprego; Saiba como se candidatar!

Neon Pagamentos abriu vagas de emprego para diversos cargos pelo Brasil

A Neon Pagamentos é uma fintech brasileira fundada em 2016 com o propósito de dar para as pessoas o domínio sobre suas vidas financeiras. Em 2018, a empresa levantou R$ 72 milhões na sua rodada de investimentos Série A. Em 2019, mais R$ 400 milhões na rodada de investimentos série B.

“Nós somos cerca de 650 neowners trabalhando para criar a conta digital mais incrível do Brasil. E para que isso seja possível, temos valores que movem as nossas atitudes e direcionam as nossas relações, entregas e ações: a Neon é Incrível e de Alta Performance, Talentosa e Colaborativa, Divertida e Responsável. Esses são os valores dos quais não abrimos mão e que vivenciamos todos os dias! Eles representam a evolução de tudo o que nos trouxe até aqui, bem como aquilo que acreditamos que nos fará mais fortes.

Trabalhamos de forma leve e descontraída, com grande responsabilidade e sem perder o foco em nossos compromissos e resultado. Agimos com atitude de dono, assumindo responsabilidade sobre o nosso trabalho e sobre a empresa com grande comprometimento.” – diz.

Cargos disponíveis

Analista de Backoffice II

Agilista

Analista de CRM

Analista de Detecção à Fraudes

Analista de Experiência do Cliente

Analista de Logística Sênior

Analista de Modelagem de Crédito

Analista de People Analytics II

Analista de Projetos

Arquiteto de Soluções

Cientista de Dados

Coordenador Android

Credit Business Analyst

Especialista de segurança Network (AWS)

Desenvolvedor (a) iOS

Engenheiro de Dados Sênior

Gestão da Experiência do Cliente – Cobrança (Analista de Negócios JR)

Líder de Envolvimento da Comunidade (Community Engagement Lead)

Cientista de Dados

Tech Lead – Sustentação

Requisitos (variam para cada vaga)

Formação Superior Completa ou em andamento;

Conhecimento no pacote Office;

Conhecimento de ferramentas utilizadas em prevenção

Experiência na área será um diferencial

Forte capacidade analítica;

Bom relacionamento interpessoal;

Disponibilidade para trabalhar em regime de escala (finais de semana e feriados)

Benefícios (variam para cada vaga)

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Vale Transporte ou Fretado;

Vale Refeição;

Vale Alimentação;

Vale Cultura;

Vale Combustível;

Estacionamento;

Gympass;

Massagem;

Budget para Treinamentos ou Cursos.

Inscrição

Os interessados podem conferir todas as vagas e saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do site oficial.