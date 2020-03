Neymar à frente de Messi? Veja o top 5 dos principais dribladores da temporada europeia

​​Neymar à frente de ​Lionel Messi? Pois é… Muitos podem pensar que é quase impossível o brasileiro ser superior ao argentino em algum aspecto. Mas na atual temporada do futebol europeu (que está paralisada por conta da pandemia de coronavírus) o camisa 10 do Paris Saint-Germain é o principal driblador entre todos aqueles que atuam nas cinco principais ligas (Espanha, Alemanha, Inglaterra, Itália e França), deixando o amigo do Barcelona na segunda colocação. Com base em dados do site ​Whoscored.com, apresentamos o top 5 desta lista!

1º – Neymar

Clube: Paris Saint-Germain (França)

Média de dribles: 6 por jogo

2º – Lionel Messi

Clube: Barcelona (Espanha)

Média de dribles: 5,4 por jogo

3º – Adama Traoré

Clube: Wolverhampton (Inglaterra)

Média de dribles: 5,2 por jogo

4º – Wilfried Zaha

Clube: Crystal Palace (Inglaterra)

Média de dribles: 4,7 por jogo

5º – Allan Saint-Maximin / Jeremie Boga

Clube: Newcastle (Inglaterra) / Sassuolo (Itália)

Média de dribles: 4,4 por jogo