Neymar e mais 10: confira a seleção dos atletas mais caros da atualidade

O Brasil é o país com o maior número de prêmios (oito) quando o assunto é melhor jogador do mundo. Porém, pelo segundo ano consecutivo, como destaca o ​Uol Esporte, só tem um representante na seleção dos atletas mais caros da atualidade, segundo o Transfermarkt. Ele é ​Neymar, e olha que, desta vez, até o camisa 10 quase ficou de fora.

Com valor de mercado de 160 milhões de euros (R$ 886,4 milhões), 20 milhões de euros a menos que em 2019, o astro do PSG, agora, divide o posto pelo lado esquerdo do campo no esquema 4-2-3-1 com Raheem Sterling, do Manchester City. O time escalado é avaliado em 1,35 bilhão de euros, o equivalente a R$ 7,4 milhões, com o francês Mbappé sendo o jogador mais valioso (200 milhões de euros, ou R$ 1,1 bilhão). Este total é 6% superior em relação à última temporada. Abaixo, a escalação!

Jan Oblak (goleiro, Atlético de Madri)

Nacionalidade: esloveno

Valor de mercado: 100 milhões de euros

Alexander-Arnold (lateral-direito, Liverpool)

Nacionalidade: inglês

Valor de mercado: 110 milhões de euros

Virgil van Dijk (zagueiro, Liverpool)

Nacionalidade: holandês

Valor de mercado: 100 milhões de euros

Raphaël Varane (zagueiro, Real Madrid)

Nacionalidade: francês

Valor de mercado: 80 milhões de euros

Andrew Robertson (lateral-esquerdo, Liverpool)

Nacionalidade: escocês

Valor de mercado: 80 milhões de euros

Paul Pogba (meio-campista, Manchester United)

Nacionalidade: francês

Valor de mercado: 100 milhões de euros

N’Golo Kanté (meio-campista, Chelsea)

Nacionalidade: francês

Valor de mercado: 100 milhões de euros

Mohamed Salah (atacante, Liverpool)

Nacionalidade: egípcio

Valor de mercado: 150 milhões de euros

Kevin De Bruyne (meio-campista, Manchester City)

Nacionalidade: belga

Valor de mercado: 150 milhões de euros

Neymar (atacante, PSG) ou Raheem Sterling (atacante, Manchester City)

Nacionalidade: brasileiro / inglês

Valor de mercado: 160 milhões de euros

Kylian Mbappé (atacante, PSG)

Nacionalidade: francês

Valor de mercado: 200 milhões de euros