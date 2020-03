Neymar fora do PSG? Brecha na FIFA aproxima craque ao Barcelona por R$ 900 milhões

​A novela que parecia ter acabado na janela do último verão europeu, no meio do último ano, parece estar de volta, e mais forte do que nunca. Depois das reclamações públicas feitas por ​Neymar em relação ao tratamento do PSG com ele nos dias que antecederam a partida contra o Borussia Dortmund pela ​Champions League, o caldo entornou de vez.

De acordo com o jornal ​Mundo Deportivo, o clima entre o atleta e o diretor Leonardo está “insustentável”. O acúmulo de conflitos entre ambos desde que o camisa 10 pediu para voltar ao Barcelona tornou a relação bem difícil de ser contornada. Ney nunca escondeu seu desejo de retornar ao Camp Nou, mas agora pode se ver com mais autonomia para que o negócio aconteça sem o aval parisiense. Quer assistir jogos do Neymar? Assine Sky Tv e acompanhe todo o campeonato Francês. O Neymar é presidente do PSG não é possível o cara só joga quando quer!! — Filé ⚡️ (@VJR7_99) February 29, 2020 A publicação explicou em detalhes que, a partir da próxima janela, o atacante brasileiro poderá se utilizar de uma das cláusulas do “Regulamento sobre Estatuto e Transferências de Jogadores” da FIFA para deixar o Parque dos Príncipes. Uma vez cumprido o chamado ‘Período Protegido’, que a entidade em seu regulamento define como “um período de três temporadas completas ou três anos – o que ocorrer primeiro – após a entrada em vigor de um contrato, se o contrato tiver sido assinado antes que o jogador profissional completou 28 anos […] ”, automaticamente a mais alta organização mundial do futebol reconhece o direito de deixar o clube em troca de uma indenização. Mas qual seria o valor? Ainda conforme a reportagem, o cálculo envolve uma série de fatores, incluindo o preço pago ao ser comprado. Desta forma, caso o Barça queira contar com Neymar em 2020/2021, bastará depositar 180 milhões de euros (pouco mais de R$ 900 milhões pela cotação atual). Um preço que não cairia mal ao PSG para “se livrar” de sua estrela e que não parece tão distante assim dos catalães.

Fonte: 90min