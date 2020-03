Nikão deixa futuro em aberto; dupla do Brasileirão mostra interesse

​Nesta terça-feira (03), o ​Athletico Paranaense venceu o Peñarol por 1 a 0, na Arena da Baixada, e largou bem na Copa Libertadores. O gol da partida foi marcado pelo atacante Guilherme Bissoli, mas o lance que terminou com a bola no fundo da rede foi do meia-atacante Nikão.

Em entrevista à RPC após o triunfo diante dos Carboneros, o camisa 11 falou sobre os rumores de que estaria no radar de outros clubes e deixou o seu futuro em aberto. O ​Corinthians e o ​Grêmio demonstraram interesse no jogador de 27 anos.

“Estou bem tranquilo. Não é a primeira que eu passo por esse tipo de situação no clube, é normal quando você faz um grande trabalho. Quanto a minha posição, o clube já sabe. Eu tive uma conversa com o presidente e ele sabe o que penso e quero. Sou jogador do Athletico, tenho contrato. Pode ter certeza que não vai ser novela. Se houver alguma negociação, se concretizar algo, eu vou ser o primeiro a me manifestar, até por respeito a todos os torcedores e o carinho que tenho pelo clube. O futuro a Deus pertence”, afirmou.

Pelo Nikao eu ofereceria o que foi “ofertado” ao Rony e mais um pouco. A pergunta que fica é: ele toparia? Acho que merece ganhar grana no oriente medio, Ásia, sei lá. Mas Grêmio? Corinthians? — Felipe Couto (@felipecoutoa) March 2, 2020

Nikão reforçou que independente de qualquer negociação segue com o foco total no Furacão. “Enquanto eu estiver aqui, podem ter certeza que vou dar o meu máximo para que esse clube esteja sempre no lugar mais alto”, acrescentou.

Reconhecido pela torcida, o meia-atacante chegou ao CT do Caju em 2015 e desde então disputou 229 partidas com a camisa rubro-negra e marcou 32 gols. “Fico feliz pelo carinho do torcedor. Pra você ser ídolo de um clube, você precisa conquistar títulos. Estou construindo uma história bonita, um cara que chegou totalmente desacreditado, como mais um, e hoje é ídolo”.

O treinador Dorival Júnior também falou sobre a importância de Nikão para o plantel do Athletico e reforçou que espera contar com ele para o restante da temporada. Em eventual saída, o meia seria o terceiro titular absoluto que deixaria o Furacão em 2020 – Léo Pereira foi para o ​Flamengo e Rony acertou com o ​Palmeiras.

“O Nikão é um jogador importantíssimo. É fundamental a presença de um jogador como ele. Várias especulações em torno do nome dele, por tudo que ele vem realizando, mas ele é fundamental para a gente. Espero que não aconteça mais nada daqui para frente, e que tenhamos a manutenção da equipe”, declarou.

O técnico ainda revelou conversa com a diretoria e o pedido que fez antes de assinar com a equipe paranaense. “Eu conversava com a diretoria antes do meu acerto e a única situação que pedi era que mantivesse os principais jogadores. Isso já seria um ganho muito grande. Acabou não acontecendo, algumas saídas foram confirmadas e chega um momento que não tem como o clube segurar”, disse.

O Athletico Paranaense tem vínculo com Nikão até dezembro de 2021 e não aceita menos do que 2 milhões e meio de dólares para negociar o meia-atacante. Em 2019, o clube rubro-negro rechaçou uma proposta do Baniyas, dos Emirados Árabes, na mesma quantia pelo jogador.