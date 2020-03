No embalo da moda, torcida do Flu faz campanha nas redes sociais para atrair ex-Manchester United

​A vinda de Honda para o Botafogo fez com que os rivais olhassem pro lado. Seja por mera brincadeira ou naquela ideia do “vai que acontece”, os torcedores do ​Fluminense resolveram arriscar. E a bola da vez atende pelo nome de Marouane Fellaini.

Foi só o belga demonstrar interesse em deixar seu atual clube, o Shandong Luneng, da China, que os rumores começaram a agitar as redes sociais. A situação repercutiu entre alguns canais da imprensa especializada no Tricolor, como o ​FluNews, e logo logo se espalhou até chegar à conta do atleta no Instagram, com ​inúmeros comentários em várias postagens.

A torcida do Fluminense está fazendo campanha nas redes sociais do belga Marouane Fellaini para que ele jogue no clube. pic.twitter.com/w7S775XkcP — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) March 1, 2020

Fato é que, por ora, não se sabe de nenhum movimento oficial do clube em prol da chegada de Fellaini. O jogador pensa em deixar sua atual equipe em virtude dos receios decorrentes do coronavírus.