No grupo de maior risco do coronavírus, Santos passa orientações especiais a Jesualdo

​Com 73 anos, Jesualdo Ferreira é o técnico mais velho entre os clubes da elite do futebol brasileiro. A sua idade o coloca dentro do grupo de maior risco para o contágio do coronavírus e, por isso, o ​Santos instruiu o profissional a adotar uma série de cuidados especiais e, assim, evitar que contraia a doença.

Coronavírus. O risco é real, minha gente!

Vamos ao combate com todas as medidas severas de higiene e prevenção, conscientização e muita informação. #SP1 — Gilberto Almeida (@GylbertoAlmeida) March 16, 2020

O português, segundo destaca matéria do ​Uol Esporte, recebeu o pedido para lavar as mãos com frequência, além de não cumprimentar outras pessoas nem manusear objetos, como pranchetas e instrumentos de treinos, que tenham sido utilizados ou tocados por outras pessoas. No sábado, após o clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista, ele também não concedeu entrevista coletiva para não se aproximar de membros da emissora que detém os direitos de transmissão da competição.

O mundo cancelando aula, trabalho, evento (esportivo, cultural, político), sinal máximo de alerta, prevenção, todos atordoados com o Corona Virus… … no interior de MG, segunda-feira velha, um cara bate de porta em porta vendendo abacaxi, exposto, tirando pedaço com a faca. — Alexandre Reis (@alexreis25) March 16, 2020

Diante do avanço da pandemia, o Santos ainda cancelou reunião do Conselho Deliberativo em que seria votado um possível impeachment do presidente José Carlos Peres e suspendeu por tempo indeterminado o atendimento a jornalistas por parte dos jogadores no CT Rei Pelé. O departamento médico está alertando todos os funcionários sobre formas de prevenção. Sem contar que foram espalhados suportes com álcool gel, havendo ainda a distribuição de máscaras. Tudo para combater o coronavírus.

Para mais notícias do Santos, clique ​aqui.