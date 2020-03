No vácuo? PSG aguarda resposta de Neymar sobre renovação há meses, diz jornal

Compra virus veio tentar acabar o ano que seria: PSG campeão da Champions; Neymar melhor do mundo; Flamengo campeão da liberta, mundial, brasileiro, copa do Brasil, carioca; Gabigol artilheiro de tudo; ARÃO segundo melhor do mundo. Quem discordar é corno

— chefe do crime perfeito (@maxzinn_) March 20, 2020