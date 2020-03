Nome conhecido! Ricardo Drubscky é o novo diretor de futebol do Cruzeiro

​Na manhã desta terça-feira (17), o ​Cruzeiro anunciou Ricardo Drubscky como seu novo diretor de futebol. O dirigente já estava no clube e era responsável pela pasta nas categorias de base da equipe e agora vai acumular os cargos. Drubscky entra no lugar do demitido Ocimar Bolicenho.

Ricardo Drubscky é o mais novo diretor de futebol da Raposa! Ele estará à frente do profissional e também vai cuidar dos nossos talentos nas categorias de base. pic.twitter.com/JIOmaA3cBS — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) March 17, 2020

De acordo com o ​GloboEsporte.com, o profissional tem bastante experiência na área de gestão esportiva e a bagagem de ter atuado também como treinador. O dirigente largou a carreira de técnico oficialmente no ano passado e conta com passagens por América-MG, ​Fluminense, Goiás e Athletico.

Ricardo Drubscky tem vida longa no mundo do esporte e vai ter a dura missão de acalmar os ânimos na Toca da Raposa. A celeste vem de três derrotas consecutivas, incluindo no clássico contra o ​Atlético-MG, e de desmanche de parte do departamento de futebol. A confusão é tanto que o treinador Adilson Batista caiu, voltou e caiu de novo.

Em meio a pandemia de coronavírus, o Cruzeiro segue procurando um técnico para assumir a equipe para o restante da temporada. O nome de Guto Ferreira e Enderson Moreira – que já trabalhou com Drubscky – estão na mesa, mas o martelo ainda não foi batido e o cenário mundial gerente mais tempo para a diretoria ‘pensar’.