Novela entre Dedé e Cruzeiro deve ganhar um novo capítulo

​Pelo o que tudo indica, a novela entre Dedé e ​Cruzeiro não deve estar próxima do fim. O zagueiro tem contrato com a Raposa até 2021, mas seu futuro ainda é incerto.

De acordo com o ​Globo Esporte, a diretoria do clube mineiro pensa em estudar as cláusulas do contrato do jogador, em busca de vias para afastá-lo nas condições financeiras que o time vive atualmente.

Em entrevista, o superintendente do clube, Kris Brettas, explicou a possibilidade. “ O atleta tem um contrato com o clube, e algumas questões contratuais podem ser avaliadas, algumas situações legais de afastamento de atleta. Isso tudo está sendo avaliado com o departamento de futebol do clube, porque este ano o Cruzeiro passa por um problema de limite de orçamento, então nesse caso, para todos os outros atletas a gente estabeleceu um teto limite. Na verdade, é um teto, a falta de orçamento, de dinheiro mesmo. O clube tem um orçamento reduzido este ano e tem que se adequar ao orçamento. Não é questão de não querer, é questão de não poder mesmo. Isso tudo está sendo negociado com o atleta, diretamente com ele, para que ele entenda a situação e que ele tenha muita sorte na cirurgia e que consiga voltar em alto nível, porque a gente, logicamente, torce por isso”, disse.

A pedido do técnico Jorge Sampaoli, o Atlético busca um zagueiro no mercado. E um dos nomes na pauta é Dedé, do Cruzeiro. Giuliano Aranda só pra variar … — Edson Ferreira (@edsonfrodrigues) March 4, 2020

O defensor foi liberado para realizar cirurgia. Nesse período, o Cruzeiro pagará o salário do jogador dentro do orçamento estabelecido para a temporada.