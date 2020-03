Novo camisa 10? Joia do Flu brilha em nova função e cria ‘dúvida boa’ em Odair

Goleada de hoje não reflete o desempenho do @FluminenseFC , mas pode deixar alguns caminhos para o Odair:

-3 volantes 🚫

-Yuri com Henrique ou Hudson 🚫

-Yuri com Yago ou Yago com Hudson ✅

-Yago aberto pela direita 🚫

-Marcos Paulo centralizado e perto do gol ✅

— Marcelo B. (@Marcelo__F) March 1, 2020