Novo formato? CBF se pronuncia sobre especulação de mudança no calendário

​Na tarde desta quinta-feira (19, o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, Walter Feldman, esclareceu os posicionamentos da entidade em relação a assuntos importantes relativos ao futebol nacional em meio à pandemia do ​coronavírus.

Em entrevista concedida ao programa ​‘Seleção SporTV’, o dirigente rechaçou as especulações que ganhavam força em torno de uma mudança no modelo de calendário do nosso futebol. A justificativa de Feldman é de que uma ‘contingência’ não pode ser base para a transformação de uma estrutura há muito vigente.

“ O presidente Rogério Caboclo tem o costume de chamar os diretores, conversar com os clubes, tem uma relação boa com a Conmebol e Fifa. Ele diz uma frase pragmática: “A mudança do calendário não pode ser objeto de uma oportunidade, tem que ser de convicção”. Não será por conta da crise que vamos mudá-lo radicalmente“, afirmou.