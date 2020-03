Novo goleiro do Galo, Rafael abre o jogo e expõe “culpa” do Cruzeiro em ida à Justiça

Cria da base do ​Cruzeiro, o goleiro Rafael trocou o clube pelo rival ​Atlético-MG depois de 12 anos. E de uma forma que o levou a ser considerado, pela torcida da Raposa, um “traidor”. Pois em entrevista à Rádio 98FM, ele falou mais abertamente pela primeira vez sobre o episódio que o levou a acionar a Justiça para conseguir um acordo e rescindir seu contrato.

Rafael é acionado o tempo todo.

O goleiro acionou apenas uma vez. Acionou o Cruzeiro na justiça. — Fael Lima (@faelslim) March 14, 2020

Segundo o atleta, que fez sua estreia pelo Galo no dia 14 de março e assumiu a titularidade com a chegada do técnico Jorge Sampaoli, a drástica medida foi tomada por culpa do próprio Cruzeiro. “Sempre tentei resolver toda essa situação minha de forma amigável, de forma correta. Para isso, tive inúmeras reuniões, onde várias coisas ditas não foram cumpridas, que mudavam a todo tempo. Aí, infelizmente me vi na última situação, porque era uma decisão que eu já tinha tomado, de seguir a minha vida e poder buscar novos objetivos e novos sonhos. Eu precisava seguir, já que o clube já tinha feito a opção de seguir algumas linhas que conversaram comigo e não cumpriram”, disse.

rt @leonardofgsilva lembrando que o rafael não é o primeiro goleiro a virar as costas pro cruzeiro. o fábio já tinha feito isso lá em 2007 kkkkk — henrique (@henricrarei1) March 9, 2020

A sua imagem ficou um tanto arranhada junto aos torcedores justamente pelo momento em que ocorreu o rompimento, com o time na segunda divisão e passando pela pior crise administrativa da sua história. Mas Rafael explicou: “As pessoas sempre julgam, falam que eu fui Judas, que eu sou mercenário, mas tenho a consciência muito tranquila. Na verdade, deixei muita coisa de dinheiro. Não foi por conta de dinheiro, foi uma questão profissional e acho que é assunto passado. Não guardo mágoa, sigo minha vida, e vou ter muito tempo para mostrar que sou um cara correto. Com o tempo as pessoas vão ver que tomei a melhor decisão para minha carreira, para minha felicidade”, completou. Ou seja, de sua parte, o momento é para olhar rumo ao futuro e esquecer o que passou.

Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG / Divulgação