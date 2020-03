Novo golpe faz caixa eletrônico ‘cuspir’ dinheiro: veja como se proteger

Um novo golpe bancário está acontecendo pelo mundo. Até agora, os países México, Estados Unidos e alguns países da Europa já reportaram ataques do chamado jackpotting em seus bancos.

O que é jackpotting

Este golpe consiste em instalar malwares (programas maliciosos) em caixas eletrônicos com o objetivo de fazer a máquina liberar mais dinheiro. Os criminosos que aplicam o golpe conseguem sacar até 40 cédulas em 23 segundos e esvaziar os caixas eletrônicos em poucos minutos.

Na Alemanha há registros de que apenas dez golpes de jackpotting já causaram um prejuízo de 1.5 milhão de dólares.

Sobre o jackpotting

Como eles conseguem aplicar esse golpe?

Geralmente, os criminosos fingem ser técnicos e vasculham os caixas eletrônicos atrás de portas de cabos conectores. Depois de encontrar, eles conectam um cabo, sincronizando com seu notebook e instalando o malware. Em outras palavras, eles hackeiam os caixas eletrônicos.

A ativação do malware é feita pelo teclado da máquina, celular ou tablete do golpista. Ou seja, a emissão ilegal das notas é feita por comando, longe do banco, sendo que outra pessoa, um cúmplice, vai ao local e pega o dinheiro.

Modalidades do golpe

Já foram identificadas duas modalidades de jackpotting: local e remoto.

No jackpotting local, os criminosos inserem um cartão “especial” na máquina e digitam um código de segurança para ativar o malware, que em seguida abre as gavetas para que o dinheiro possa ser roubado. Também é possível que o golpista adquira uma chave que abre o chassi do caixa e conecte um dispositivo em uma das entradas USB, liberando o comando para que o dinheiro seja liberado. O hacker também pode conseguir, por meio de um smartphone, controlar a caixa preta e fazer com que a máquina “cuspa” o dinheiro. Daí, eles se livram do dispositivo para eliminar evidências.

No jackpotting remoto, o hacker fica a distância, longe do caixa eletrônico, enquanto um cúmplice fica em frente à máquina. O dinheiro sai sem a pessoa nem precisar tocar na máquina.

O golpe jackpotting oferece risco para os clientes? É preciso se proteger?

Até agora, segundo especialistas da área de cibersegurança e também os fabricantes de caixas eletrônicos, o golpe jackpotting não compromete informações financeiras dos usuários e nem mexe em seu dinheiro.

O problema, porém, pode ser que o cliente não consiga sacar dinheiro porque o caixa eletrônico está vazio. Também existe o perigo de usar aquele caixa eletrônico e acabar sendo vítima de alguma nova “modalidade” de golpe.

Também vale lembrar que se um cliente desconfiar de que alguém esteja aplicando o golpe, seria prudente esperar o golpista sair para avisar ao banco, ou ser bastante discreto, visto que nunca se sabe do que esses criminosos são capazes. Em geral, é importante ter bom senso e prestar atenção aos seus arredores na hora de sacar seu dinheiro.

Outra dica é realizar o saque em agências, de preferência, em horários que haja atendimento, pois, caso algo aconteça com o caixa que está operando, é possível solicitar atendimento do banco.

