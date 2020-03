Novo Meu INSS altera consulta a pedido de aposentadoria em 2020

Os serviços do INSS pela internet facilitaram a consulta aos pedidos de aposentadorias, pensões e auxílios-doença que aguardam resposta do órgão. A nova atualização da página não exige senha de acesso. Sendo assim, o caminho para chegar à informação está mais curto.

Na versão disponibilizada no final de fevereiro, o usuário poderá conferir que a situação do requerimento está logo na página inicial do Meu INSS. Essa ferramenta poderá ser acessada através dos endereços meu.inss.gov.br ou gov.br/meuinss e também por aplicativo para sistemas Android e IOS.

Para acompanhamento do pedido, o segurado poderá clicar em “Agendamento/Solicitações”. Esse será é o primeiro item da seção de serviços sem senha, em destaque na tela que aparece para o usuário que entra no site.

Na página seguinte, poderá ser visualizado somente três dados do titular: nome completo, número do CPF e data de nascimento. Quando o usuário avança para tela seguinte, sem precisar fazer login, o segurado vai ter acesso às fichas de todos os requerimentos feitos por ele ao INSS. Para pedidos de benefícios que estão na fila de espera para serem analisados, a ficha vai destacar que o atendimento é a distância e que a solicitação está em análise.

Hoje, nada menos que 1,3 milhão de requerimentos estão em análise há mais de 45 dias, prazo oficial para a resposta de quem solicita algum pedido ao órgão. No geral, o INSS conta com cerca de 2 milhões de pedidos de benefícios previdenciários.

Lançada em julho de 2018, a plataforma Meu INSS fazendo parte das inovações tecnológicas em que o governo apostou para evitar o colapso no atendimento da Previdência previsto para 2019, ano em que parte considerável dos servidores do órgão teriam condições mais vantajosas de aposentadoria.

O que alterou com o meu INSS

O novo Meu INSS visa facilitar o acompanhamento dos pedidos de benefícios. A plataforma pode evitar que o beneficiário espere mais tempo pelo seu pedido.

O que mudou

A atualização feita pelo governo, facilitou o uso do Meu INSS para quem não tem senha. Acontece que o programa permite que o trabalhador faça pedidos e consultas informando apenas nome, CPF e data de nascimento.

Além disso, vale destacar que esses serviços que dispensam o cadastro de uma senha foram colocados na página inicial do portal de atendimento eletrônico do instituto

Acesso

O portal Meu INSS pode ser acessado no site meu.inss.gov.br ou por aplicativo para Android e IOS

Acompanhamento do pedido

A situação do pedido também poderá ser acompanhada pelo Meu INSS.

Na tela inicial, procure pela seção “SERVIÇOS SEM SENHA” Clique no ícone de calendário: “Agendamentos / Solicitações”.

Após isso, preencha os campos com seu nome, CPF e data de nascimento. Em seguida, marque em “Não sou um robô” e, depois, em “Continuar sem login”.

Meus Requerimentos

A página “Meus Requerimentos” do Meu INSS vai apresentar fichas com informações sobre os pedidos feitos ao INSS.

A ficha vai apresentar o nome do serviço ou benefício solicitado, o número do protocolo e a situação.

No caso de houver atendimento presencial marcado, a ficha informa com destaque a data e a agência.

Para quem está na fila

As fichas de pedidos de aposentadoria que ainda não foram analisados aparecem com as informações em destaque: “Atendimento à distância” e a data da solicitação; a situação aparecerá como “EM ANÁLISE”.

Respostas automáticas

A modalidade de aposentadoria a distância, ou automática, vigora desde 2018 e vem ganhando espaço.

Vale lembrar que ao todo, o INSS realizou 9,4 milhões de análises de pedidos de benefícios em 2019 e, desse total, 1,1 milhão tiveram respostas automáticas.

Como funciona

Os vínculos de emprego, contribuições facultativas e autônomas ficam registrados no Cnis (Cadastro Nacional de Informações Sociais).

Se as condições mínimas para a aposentadoria estiverem registradas no Cnis, a concessão do benefício pode ser de forma automática

