Novos ares: Santos encaminha venda de zagueiro ao Athletico Paranaense

Nos últimos dias, o Santos esteve no epicentro das principais especulações de mercado no futebol brasileiro. Ao mesmo tempo que seu principal defensor, ​Lucas Veríssimo, interessa ao Atlético-MG, o Peixe mantém tratativas avançadas para sacramentar a saída de um outro zagueiro de seu elenco.

De acordo com o ​Globoesporte, o Santos negocia a venda do colombiano Felipe Aguilar ao Athletico Paranaense. Contratado em 2019 a pedido de Sampaoli, o zagueiro de 27 anos não tem sido aproveitado por Jesualdo Ferreira na atual temporada: apesar de recuperado de um edema no joelho, tem figurado entre os relacionados, mas sem somar minutos. Se na Vila o espaço parece limitado, na Arena da Baixada a posição é carente: Dorival Júnior pediu a sua contratação para repor a perda de Léo Pereira, que rumou ao Flamengo.

Felipe Aguilar é um baita zagueiro, Santos vai se arrepender amargamente de vender ele para o Athletico. Guardem minhas palavras. — Eduardo Nascimento (@_edu_nascimento) March 11, 2020

Seus vencimentos são considerados altos para um reserva, fator que também contribui para o desejo da cúpula santista em negociá-lo em definitivo. O Peixe é dono de 100% dos direitos econômicos do zagueiro e deve manter uma pequena fatia de seu passe, mas ainda não há maiores informações acerca de valores da transferência ou porcentagem dos direitos.