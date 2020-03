Números de Tiago Nunes fora de casa preocupam torcida do Corinthians

​O ano do ​Corinthians não começou como a torcida esperava. A equipe foi eliminada precocemente da Libertadores, sem chegar na fase de grupos da competição. No Campeonato Paulista, o time faz uma péssima campanha e está com sua classificação ameaçada, sendo o 3º colocado no Grupo B, cinco ponto atrás do vice, Guarani, e faltando apenas dois jogos para encerrar a primeira etapa do Estadual.

Os números ruins se devem aos desempenhos bem abaixo fora de casa. O time comandado por Tiago Nunes ainda não sabe o que é vencer longe da sua torcida no ano. Entre os times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, é um dos piores visitantes. O aproveitamento é apenas de 16,7%, segundo o ​UOL.

O Corinthians disputou seis partidas fora de casa até o momento nesta temporada, somando jogos da Libertadores e Paulistão. Foram três empates (Novorizontino, São Paulo e Mirassol) e três derrotas (Ponte Preta, Guaraní-PAR e Água Santa).

Entre as equipes da elite do Brasileiro, o ​Botafogo é o único que fica atrás do Corinthians nesse aspecto. O clube carioca conseguiu apenas 11,11% dos pontos disputados fora do seu mando de campo.

Eu acho que o Tiago Nunes vai cair no Corinthians não pelo trabalho e sim pela disputa política que tem dentro do clube. Trabalho ainda vai render e muito (se deixar ele trabalhar), tem ideias muito boas. Agora se dentro do clube tiverem pensando em si, não termina o ano aqui. pic.twitter.com/tqENm91ldF — Time Do Povo 1910 (de ) (@povotime1910) March 28, 2020

Já sabemos que o Timão é muito forte com a presença da sua torcida na Arena Itaquera, mas só isso não é suficiente caso queira sonhar com grandes coisas no ano. Devido ao coronavírus, ainda não se sabe quando a bola volta a rolar.