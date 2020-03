O “11 ideal” mais valioso da fase de grupos da Libertadores da América

Ao se montar uma seleção, normalmente se elgee um critério de escolha. Pois agora que a fase de grupos da ​Libertadores da América está começando, o 90min, com base em informações do site Transfermarkt, montou o time dos jogadores, em suas respectivas posições, com maior valor de mercado da competição continental. E, dos onze atletas que aparecem no time, oito atuam no futebol brasileiro.

O time que mais coloca representantes, ao contrário do que se poderia esperar, não é o ​Flamengo. O atual campeão sul-americano tem apenas o meia De Arrascaeta e o atacante Gabigol nesta seleção. Já o ​Grêmio possui três profissionais: o zagueiro Kannemann, o volante Matheus Henrique e o atacante Everton – este é o nome mais valorizado da equipe. Os jovens Gabriel Veron, do ​Palmeiras, e Antony, do ​São Paulo, também compõem o esquadrão, assim como a surpresa Diogo Barbosa, outro nome do Verdão.

​JOGADOR CLUBE​ POSIÇÃO​ IDADE​ VALOR DE MERCADO (euros) ​Andrada ​Boca ​Goleiro ​29 ​10 milhões ​Montiel ​River Plate ​Lateral-direito ​23 ​10 milhões ​Kannemann ​Grêmio ​Zagueiro ​28 6 milhões​ ​Martínez Quarta ​River Plate ​Zagueiro ​23 12,5 milhões​ ​Diogo Barbosa ​Palmeiras ​Lateral-esquerdo ​27 4,5 milhões​ ​Matheus Henrique ​Grêmio ​Volante ​22 22 milhões​ ​De Arrascaeta ​Flamengo ​Meia ​25 19 milhões​ ​Gabriel Veron Palmeiras​ Meia-atacante​ ​17 25 milhões​ ​Antony ​São Paulo ​Meia-atacante ​20 20 milhões​ ​Everton ​Grêmio ​Atacante ​23 35 milhões​ ​Gabigol ​Flamengo ​Atacante ​23 23 milhões​

Da Argentina, vêm o goleiro Andrada (Boca Juniors), o lateral-direito Montiel e o zagueiro Martínez Quarta (os dois últimos do River Plate). No total, este time tem um valor de mercado de 187 milhões de euros.