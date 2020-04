O BBB virou o novo Brasileirão?

​Os fãs do futebol estão sem muita coisa para assistir na televisão. Não é só os campeonatos brasileiros, mas sim ​todo o mundo está parado. Tudo por conta da pandemia do novo coronavírus, pandemia de COVID-19 que já registra dezenas de milhares de vítimas ao redor do globo.

Em meio a todo esse cenário, poucas pessoas estão conseguindo se sobressair e vencer a iminente crise. E o Big Brother Brasil, da Rede Globo, é uma dessas entidades que ainda sobrevivem bem no dia a dia. Mas por quê?

O BBB virou o reduto do futebol

A vigésima edição do programa trouxe um diferencial: a presença de influencers. Nomes como Pyong Lee, Manu Gavassi e Boca Rosa ajudaram bastante a alavancar a atração, que registrou aumento da audiência.

Porém, com a paralisação dos campeonatos, a TV ganhou um novo público: os fãs de futebol! Órfãos da bola rolando, o BBB tornou-se o único reduto de competitividade em meio ao caos. Já que não dá para gritar #VaiCorinthians, as pessoas podem mandar um #FicaPrior!

Os jogadores e a torcida por #Prior

Corinthiano assumido e, junto de Babu, um dos únicos fãs de futebol a permanecer na casa, Filipe Prior ganhou a simpatia dos jogadores. Richarlison, Éverton Ribeiro, Gabigol, Rodrygo e até Neymar Jr. já mostraram sua torcida para o brother. Mas por quê? Bom, há uma clara identificação da persona do “boleiro”. Ademais, os profissionais da bola estão em casa como tantos outros. Não tem muito o que fazer, né?

Alternativa às notícias ruins

Fora do horário do Big Brother Brasil, a TV é uma coisa só: COVID-19! Logicamente, toda e qualquer informação bem checada é fundamental nesses momentos. Porém, ninguém consegue ficar 24 horas vidrado com algo tão pesado como a doença. E nem pode!

Em uma época que até mesmo as novelas interromperam a sua gravação, o BBB é um dos únicos momentos para se distrair, torcer por alguém e esperar que tudo passe, de uma maneira mais despojada.

Enfim, você pode gostar ou não de BBB, isso é uma opinião pessoal. Porém, é interessante perceber os efeitos que, 12 pessoas confinadas em uma casa, criaram sobre MILHÕES de pessoas também confinadas em sua casa.

