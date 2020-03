O campeonato que não terminou? Lazio ainda reivindica título de… 1915; entenda

Todas as grandes ligas do Velho Continente estão paralisadas e sem previsão de retorno, em virtude da pandemia de ​coronavírus.​ A possibilidade das competições nacionais serem canceladas sem um campeão existe, o que deixa alguns clubes bastante ‘ressabiados’, especialmente os que vinham como fortes candidatos a erguer um troféu em 2019/20. A Lazio, vice-líder da ​Serie A Tim 2019/20, sabe muito bem como é essa sensação…

Há anos, o clube da capital reivindica junto à FIGC (Federação Italiana) o título referente à temporada de… 1914/15! Parece surreal, mas é verdade: a competição daquele ano precisou ser interrompida antes de ser finalizada em virtude da Primeira Guerra Mundial, com o Genoa sendo apontado como campeão pela Federação Nacional à época.

Acontece que o formato do torneio no início do século XX era diferente: havia dois grupos, um com os clubes do norte e outro com os clubes da região peninsular. Os vencedores de cada grupo se enfrentavam na grande decisão. Em 1914/15, Lazio e Genoa lideravam suas respectivas chaves, mas apenas o Genoa foi apontado como campeão nacional daquele ano, pois seu grupo era considerado mais forte. Uma ‘injustiça’ histórica que a equipe laziale batalha, até hoje, para reverter nos tribunais.