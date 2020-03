O ‘paradeiro’ dos craques que conquistaram o Bola de Ouro nos anos 2000

​Os anos 2000 foram, sem dúvida, uma era maravilhosa para os fãs de futebol. Recheada de grandes craques e de verdadeiros esquadrões, a primeira década do século XXI teve oito vencedores diferentes do prêmio ‘Bola de Ouro’, maior honraria individual cedida a um jogador. O ​Blog do Rafael Reis listou todos e apurou o paradeiro de cada um deles: apenas dois ainda estão em atividade, justamente os dois grandes nomes do futebol contemporâneo. Confira.

Luís Figo (2001)

Primeiro vencedor do prêmio nos anos 2000, o craque português viveu a melhor temporada de sua carreira justamente em seu primeiro ano de Real Madrid, sendo o ‘abre-alas’ de uma era de contratações badaladas do clube da capital (‘galácticos’). Atualmente, aos 47 anos de idade, o ex-atacante atua como empresário, atuando em diferentes áreas em seu país natal.

Ronaldo (2002)

O Fenômeno já havia conquistado a Bola de Ouro duas vezes (96 e 97), antes de receber a honraria novamente em 2002. O ano espetacular com a camisa do Real Madrid e a artilharia com título na Copa do Mundo daquele ano lhe renderam o troféu. Hoje, aos 43 anos, é acionista majoritário do Valladolid (ESP), mas também já atuou como comentarista de TV.

Zinédine Zidane (2003)

Assim como Ronaldo, o meia francês também foi tricampeão do prêmio Bola de Ouro. A última das conquistas veio em 2003, quando foi o ‘maestro’ do estrelado elenco merengue campeão espanhol. Atualmente, aos 47 anos, segue vinculado ao clube onde brilhou como jogador: é a grande referência da área técnica madridista, já tendo conquistado três ​Champions.

Ronaldinho (2004 e 2005)

Visto como muitos como o maior ‘artista’ que o futebol moderno já viu, Ronaldinho viveu anos mágicos com a camisa do Barcelona, que lhe renderam o bicampeonato consecutivo do Bola de Ouro: 2004 e 2005. Hoje, aos 39 anos, roda o mundo em eventos de marketing. Estampou as ​capas policiais essa semana, ao entrar no Paraguai com documentos falsos.

Fabio Cannavaro (2006)

O que o defensor italiano fez em 2006 até hoje não foi igualado: trata-se do único zagueiro da história que conseguiu conquistar uma Bola de Ouro. Emplacou uma temporada soberba pelo Real Madrid, mas a campanha do título mundial com a Itália foi preponderante. Trabalha desde 2013 como treinador, estando atualmente à frente do Guangzhou Evergrande (CHN).

Kaká (2007)

Último brasileiro a conquistar o prêmio, Kaká foi o grande nome do Milan campeão europeu em 2007, temporada mais espetacular de toda sua carreira. Decidiu ‘pendurar as chuteiras’ em 2017, após passagens por São Paulo e Orlando City. Hoje, atua na administração de negócios.

Cristiano Ronaldo (2008)

Em 2008, foi oficialmente inaugurada a era hegemônica compartilhada entre 2 ‘extraterrestres’: ​Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O atacante português, campeão de tudo com o Manchester United em 2007/08 – incluindo a Champions League -, conquistou a primeira de suas cinco Bolas de Ouro. Atualmente, defende a camisa da Juventus.

Lionel Messi (2009 e 2010)

O último vencedor da década passada é também o atual campeão do prêmio. ​Lionel Messi, o único jogador de futebol masculino eleito seis vezes melhor do mundo, foi bicampeão em 2009 e 2010, com números surreais. O alto nível de desempenho se mantém, mesmo com o camisa 10 já chegando aos 32 anos. Ainda é o coração, o pulmão e o cérebro do Barcelona.

​