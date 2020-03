O paredão do BBB que está unindo todas as torcidas de futebol; entenda

​Com a ​paralisação das competições nacionais/continentais e a iminente suspensão de grande parte dos ​Estaduais, o torcedor brasileiro começa a buscar outras vias de entretenimento. Pois bem, uma delas certamente é o popular Big Brother Brasil, reality show da TV Globo que está em suas vigésima edição.

O curioso desta edição número 20 é o grande envolvimento do ‘mundo do futebol’ nas votações e interações. Na semana passada, o rubro-negro Babu, participante do programa, contou com um apoio pra lá de especial para conseguir escapar da eliminação: ​Gabigol, o camisa 9 de sua equipe do coração.

Nesta semana, Babu está novamente no paredão, contra o youtuber Pyong e a influencer Rafa Kalimann. Mais uma vez, a ‘rede social esportiva’ está ao lado de Babu, que parece capaz de unir todas as torcidas futebolísticas, até mesmo as rivais. A começar pelo atacante rubro-negro, que tornou a demonstrar seu apoio ao ator:

Mas não parou por aí, como podemos ver…





​​O ‘alvo’ escolhido pela galera é o coreano Pyong, que se envolveu em episódio polêmico dentro da casa: durante uma festa no início do programa, passou dos limites e tentou investidas não-consentidas com três participantes. O caso não gerou maiores sanções ao youtuber por parte dos organizadores do Big Brother, mas obviamente atraiu torcida contrária ao próprio. No Twitter, os memes de contas futebolísticas aclamando a eliminação de Pyong não param, como você pode ver a seguir…

Pyong mexeu com a classe mais unida que existe no mundo: o fanático de futebol sem futebol pra assistir. — Júnior Marques (@jamarquesjunior) March 16, 2020





​​Tem até perfil prometendo promoção em artigos esportivos caso Pyong saia!





​​Será que essa surpreende união de diversas torcidas adversárias será suficiente para definir o paredão? Será que Babu sobreviverá mais uma vez? Só teremos essa resposta na terça (17).

Foto de capa: Reprodução/TV Globo